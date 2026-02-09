росія другу добу поспіль б’є по інфраструктурі Нафтогазу

У понеділок російські агресори здійснили чергову атаку на об’єкти «Нафтогазу» в Полтавській області, а масовані удари по виробничій інфраструктурі на Сумщині тривають і надалі. Про це повідомила пресслужба компанії у понеділок, 9 лютого.

📢 «Росіяни другу добу поспіль атакують нафтогазові об’єкти Групи Нафтогаз. Упродовж доби ворог знову обстріляв наші виробничі активи на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, що тривають і зараз», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ За інформацією компанії, внаслідок обстрілів постраждалих немає. Водночас зафіксовано пошкодження та руйнування технологічного обладнання на об’єктах.

🚒 На місцях влучань працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також інші екстрені та профільні служби. Ліквідація наслідків ударів розпочнеться одразу після стабілізації безпекової ситуації.

У «Нафтогазі» зазначили, що це вже двадцята атака на інфраструктуру компанії з початку поточного року.

👉 Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на об’єкти «Нафтогазу» в Полтавській області. До ліквідації наслідків тоді було залучено близько 200 рятувальників і понад 60 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Група Нафтогаз продовжує працювати над відновленням пошкоджених потужностей та забезпеченням стабільної роботи енергетичної системи країни.