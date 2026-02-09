Понеділок, 9 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

росія другу добу поспіль б’є по інфраструктурі Нафтогазу

Денис Молотов
росія другу добу поспіль б’є по інфраструктурі Нафтогазу
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ДСНС України.

У понеділок російські агресори здійснили чергову атаку на об’єкти «Нафтогазу» в Полтавській області, а масовані удари по виробничій інфраструктурі на Сумщині тривають і надалі. Про це повідомила пресслужба компанії у понеділок, 9 лютого.

📢 «Росіяни другу добу поспіль атакують нафтогазові об’єкти Групи Нафтогаз. Упродовж доби ворог знову обстріляв наші виробничі активи на Полтавщині та здійснив нові масовані атаки на Сумщині, що тривають і зараз», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ За інформацією компанії, внаслідок обстрілів постраждалих немає. Водночас зафіксовано пошкодження та руйнування технологічного обладнання на об’єктах.

🚒 На місцях влучань працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також інші екстрені та профільні служби. Ліквідація наслідків ударів розпочнеться одразу після стабілізації безпекової ситуації.

У «Нафтогазі» зазначили, що це вже двадцята атака на інфраструктуру компанії з початку поточного року.

👉 Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на об’єкти «Нафтогазу» в Полтавській області. До ліквідації наслідків тоді було залучено близько 200 рятувальників і понад 60 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Група Нафтогаз продовжує працювати над відновленням пошкоджених потужностей та забезпеченням стабільної роботи енергетичної системи країни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кількість ворожих атак на фронті сягнула 62, на Покровському напрямку відбито 28 – Генштаб

ВІЙНА

Нічна атака рф: по Україні випустили понад 520 ракет і дронів

ВАЖЛИВО

На росії скаржаться, що їх компанії витісняють з Венесуели

ПОЛІТИКА

Єврокомісія ініціює повну морську блокаду російських танкерів

ПОЛІТИКА

Україна і Франція розширюють оборонне партнерство

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 123 бойові зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

Перший за п’ять місяців: у Абу-Дабі погодили обмін 314 полоненими

ВАЖЛИВО

В Угорщині росіяни почали будувати блок АЕС Пакш-2

ПОДІЇ

У кремлі бачать «прорив» щодо переговорів лише з «душком Анкориджа»

ПОЛІТИКА

БпЛА рф вдарили по Київщині: палали склади Roshen – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Пенсії під питанням: як ідентифікація залишила ВПО без виплат

ТОЧКА ЗОРУ

Макрон: підготовка до можливого діалогу з путіним триває

ПОЛІТИКА

Шлюби з 14 років: навіщо це пропонують Україні?

ТОЧКА ЗОРУ

Як готуватися до іспиту ЄВІ з англійської мови

СУСПІЛЬСТВО

Національна бібліотека України для дітей постраждала від атаки ворожих безпілотників

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ