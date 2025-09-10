Середа, 10 Вересня, 2025
росія заперечила удари по Польщі

Денис Молотов
Країна-агресор росія заперечила удари по території Польщі, які сталися у ніч проти середи, 10 вересня. Про це повідомило міноборони рф у Телеграм.

У рашистському відомстві підтвердили атаки на Україну — по Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також по Вінниці та Львову. Традиційно москва заявила, що «цілі удару досягнуто, усі призначені об’єкти вражено».

☝️ Водночас у російському міноборони наголосили: «об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися».

📢 «Максимальна дальність польоту застосовуваних в ударі російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км (відомо, що дальність «шахедів» перевищує 1000 кілометрів – ред.). Тим не менш, ми готові на цю тему провести консультації з міністерством оборони Польщі», – йдеться у повідомленні.

☝️ Нагадаємо, тієї ночі росія випустила по Україні 415 дронів і 42 ракети. Близько двох десятків «шахедів» порушили повітряний простір Польщі та були знищені авіацією й системами ППО.

Станом на 10 вересня у Польщі знайшли залишки семи безпілотників і уламки ракети, які класифікували як «невідомого походження». Водночас оприлюднені фото свідчать, що у польському небі збивали російські дрони-приманки типу «Гербера».

Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність.

e-mail: admin@irtafax.com

