Україна відбила масовану атаку з 458 дронів і ракет

Під час нічної масованої атаки проти України сили оборони зафіксували та супроводили 458 засобів повітряного нападу. Про це 10 вересня офіційно повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Згідно з даними, противник застосував комбінований арсенал. Окупанти запустили 415 ударних БпЛА різних типів, серед яких «Shahed», «Гербера» та інші. Пуски відбувалися з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ на росії, а також із Чауда на тимчасово окупованому Криму. З них понад 250 становили ударні дрони «Shahed».

Крім того, ворог випустив 42 крилаті й авіаційні ракети Х-101, «Калібр» та Х-59(69). Запуски здійснювалися із Саратовської області рф та акваторії Чорного моря. Також було зафіксовано пуск однієї балістичної ракети «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області.

📢 «Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Протидію атаці здійснювали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні комплекси, а також мобільні вогневі групи (МВГ).

За уточненими даними станом на 09:00, українська ППО змогла збити або подавити 413 повітряних цілей:

ворожих БпЛА різних типів, зокрема Shahed і «Гербера»; 27 крилатих та авіаційних ракет Х-101/«Калібр»/Х-59(69).

Попри високу ефективність роботи ППО, було зафіксовано влучання 16 ракет і 21 дрона у 17 різних локаціях країни.

Наслідки ворожих ударів відчули одразу кілька регіонів:

На Житомирщині загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

У Вінниці зафіксовано влучання у цивільні промислові об’єкти після ранкового ракетного обстрілу.

У Черкаській області через удари пошкоджено лінію електропередач.

На Хмельниччині троє людей отримали поранення, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт і житлові будинки.

☝️ Чергова нічна атака з боку рф стала однією з найбільш інтенсивних за останні місяці. Попри масштабність загрози, повітряні сили та Сили оборони України змогли зірвати переважну більшість ворожих планів, нейтралізувавши понад 400 повітряних цілей.

👉 Також нагадаємо, що в НАТО не вважають проникнення, яке цієї ночі здійснили російські дрони у повітряний простір Польщі, нападом на країну-члена Альянсу.