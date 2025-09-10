Середа, 10 Вересня, 2025
Україна відбила масовану атаку з 458 дронів і ракет

Денис Молотов
Під час нічної масованої атаки проти України сили оборони зафіксували та супроводили 458 засобів повітряного нападу. Про це 10 вересня офіційно повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Згідно з даними, противник застосував комбінований арсенал. Окупанти запустили 415 ударних БпЛА різних типів, серед яких «Shahed», «Гербера» та інші. Пуски відбувалися з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ на росії, а також із Чауда на тимчасово окупованому Криму. З них понад 250 становили ударні дрони «Shahed».

Крім того, ворог випустив 42 крилаті й авіаційні ракети Х-101, «Калібр» та Х-59(69). Запуски здійснювалися із Саратовської області рф та акваторії Чорного моря. Також було зафіксовано пуск однієї балістичної ракети «Іскандер-М/KN-23» із Воронезької області.

📢 «Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща», – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Протидію атаці здійснювали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні комплекси, а також мобільні вогневі групи (МВГ).

За уточненими даними станом на 09:00, українська ППО змогла збити або подавити 413 повітряних цілей:

  • 386 ворожих БпЛА різних типів, зокрема Shahed і «Гербера»;
  • 27 крилатих та авіаційних ракет Х-101/«Калібр»/Х-59(69).

Попри високу ефективність роботи ППО, було зафіксовано влучання 16 ракет і 21 дрона у 17 різних локаціях країни.

Наслідки ворожих ударів відчули одразу кілька регіонів:
  • На Житомирщині загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
  • У Вінниці зафіксовано влучання у цивільні промислові об’єкти після ранкового ракетного обстрілу.
  • У Черкаській області через удари пошкоджено лінію електропередач.
  • На Хмельниччині троє людей отримали поранення, зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт і житлові будинки.

☝️ Чергова нічна атака з боку рф стала однією з найбільш інтенсивних за останні місяці. Попри масштабність загрози, повітряні сили та Сили оборони України змогли зірвати переважну більшість ворожих планів, нейтралізувавши понад 400 повітряних цілей.

👉 Також нагадаємо, що в НАТО не вважають проникнення, яке цієї ночі здійснили російські дрони у повітряний простір Польщі, нападом на країну-члена Альянсу.

