росія хоче налагодити виробництво Су-57 в Індії – ЗМІ

Денис Молотов
росія розглядає можливість перенесення виробництва винищувачів п’ятого покоління Су-57 до Індії. За даними агентства ANI, москва вже проводить дослідження для оцінки обсягів інвестицій, необхідних для реалізації проєкту.

Індія раніше заявила про потребу у двох-трьох ескадрильях сучасних бойових літаків. Серед основних претендентів — американський F-35 та російський Су-57. Щоб підсилити свої позиції в тендері, росія ініціювала вивчення можливостей створення виробничих потужностей безпосередньо на території Індії.

Ймовірним майданчиком може стати завод у Нашіку компанії Hindustan Aeronautics Limited, який зараз ліцензійно випускає Су-30МКІ. Також москва не виключає залучення інших індійських підприємств, що вже виготовляють компоненти для російської техніки. Це дозволило б скоротити витрати й прискорити запуск програми.

Співпраця у військово-технічній сфері знову виходить на передній план, особливо на тлі охолодження відносин між Індією та США через тарифні суперечки та жорстку риторику Вашингтона. Зазначається, що російська влада активно закликає Нью-Делі придбати Су-57, а також цікавиться можливістю поставок їм систем ППО С-400 і С-500.

Варто нагадати, що понад десять років тому Індія брала участь у спільному з росією проєкті створення винищувача п’ятого покоління, але залишила його через технічні розбіжності та вартісні суперечки. Сьогодні ж, з огляду на зміни у глобальній безпековій ситуації, обидві країни можуть відновити співпрацю.

Тим часом США продовжують просувати F-35 для Індії, хоча Нью-Делі водночас розвиває власну програму винищувача п’ятого покоління. Перший політ індійського прототипу очікується до 2028 року, а прийняття на озброєння — орієнтовно у 2035-му.

Додатковим аргументом проти росії може стати її обмежений виробничий потенціал. У 2024 році рф отримала лише 24 бойові літаки, зокрема шість Су-57. Для порівняння, у 2022 році було виготовлено близько 30 літаків. Це може свідчити про стагнацію в галузі військової авіації.

☝️ Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

