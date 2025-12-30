Вівторок, 30 Грудня, 2025
росія атакувала цивільні судна в Чорному морі — ВМС України

Денис Молотов
росія атакувала цивільні судна в Чорному морі — ВМС України
Наслідки атаки росії на цивільне судноплавство у Чорному морі, фото: ВМС України.

Окупаційна російська армія у вівторок, 30 грудня, завдали удару по двох цивільних суднах у Чорному морі. Про це повідомила пресслужба Військово-морських (ВМС) сил України.

📢 «Сьогодні росіяни ударними БпЛА атакували судна Emmakris III та Captain Karam, які заходило до порту для завантаження пшениці. Є поранені серед цивільних», — йдеться у повідомленні ВМС України.

У Військово-морських силах наголосили, що порти та цивільне судноплавство належать до об’єктів цивільної інфраструктури. Будь-які атаки на них створюють безпосередню загрозу життю мирних громадян, а також підривають глобальну продовольчу безпеку.

☝️ «Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином», — заявили у ВМС України, коментуючи атаку російських військ на цивільні судна в Чорному морі.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеському районі внаслідок російської дронової атаки було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, є постраждалий.
  • Також інформувалося про ураження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ. У результаті обстрілів пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном, а також резервуари для зберігання олії.
  • Увечері в понеділок, 22 грудня, російські війська здійснили чергову атаку на Одесу із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та цивільного судна.
