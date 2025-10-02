Родини загиблих Захисників долучилися до проєкту «Танці без меж»

Родини загиблих Захисників України взяли участь у проєкті «Танці без меж». Він об’єднав людей через спільні емоції та пам’ять про полеглих Героїв. Про проведення заходу повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Представниця управління з питань ветеранської політики Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) разом із родинами загиблих військових приєдналася до цього проєкту.

Для багатьох учасників він став не лише культурною подією, а й нагодою бути поруч із тими, хто переживає подібний біль втрати. Захід подарував можливість відчути підтримку, розділити емоції та обмінятися теплом.

Згодом організатори запросили родини Героїв до Спаського ліцею Підгородненської громади на Дніпропетровщині. Там учасники проєкту виконали для школярів та гостей урочистого заходу зворушливу танцювальну композицію, яка не залишила байдужим жодного глядача.

📢 «Для нас це було надзвичайно приємно – відчувати шанобливе ставлення до наших родин. Спочатку ніхто не планував сценічних номерів, збиралися просто станцювати від душі», – зазначили учасники.

Начальник управління з питань ветеранської політики Луганської ОВА Олеся Грановська підкреслила, що подібні культурні та емоційні ініціативи будуть проводитися й надалі. Вона запевнила, що проєкти для Захисників і Захисниць України, а також для родин і близьких загиблих Героїв стануть доброю традицією на Луганщині.

«Танці без меж» дали можливість відчути себе частиною великої спільноти. Також проєкт показав приклад того, як мистецтво здатне підтримати людей у найважчі моменти.

✅ Також у День Захисників та Захисниць України мешканці Луганщини, які нині перебувають у різних куточках держави, вшанували пам’ять тих, хто заплатив найвищу ціну за незалежність та свободу країни.