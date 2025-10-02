Луганщина вшанувала Героїв у День захисників та захисниць України

У День захисників та захисниць України мешканці Луганщини, які нині перебувають у різних куточках держави, вшанували пам’ять тих, хто заплатив найвищу ціну за незалежність та свободу країни. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко після завершення урочистої церемонії складання присяги першокурсниками Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відвідав «Алею Героїв» у місті Березань. Разом із заступницею Катериною Безгинською та начальником ліцею, бригадним генералом Валерієм Ємбаковим, він поклав квіти до меморіалу, вшановуючи пам’ять полеглих.

Паралельно в Дніпрі відбулося покладання квітів до Меморіального знаку, присвяченого воїнам, які загинули у боротьбі з російською агресією. Цю церемонію очолив перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов. До нього приєдналися представники правоохоронних органів, а також громади Луганщини, які нині знайшли прихисток у місті.

Подібні церемонії відбулися в усіх громадах області, які продовжують берегти та шанувати пам’ять про Героїв.

Вшанування загиблих захисників стало символом єдності мешканців Луганщини, які, перебуваючи в різних регіонах, залишаються разом у спільному прагненні до перемоги.

У День захисників та захисниць України Луганщина вкотре показала, що пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу, живе в серцях українців.

☝️ Також нагадаємо, що Луганщина у 2025 році суттєво збільшила фінансування на підтримку Сил оборони України. Як повідомили у Луганській ОВА, загальний обсяг коштів, закладений у місцевих бюджетах та програмах для армії, становить 879,8 мільйона гривень.