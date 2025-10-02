Четвер, 2 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Луганщина вшанувала Героїв у День захисників та захисниць України

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганщина вшанувала Героїв у День захисників та захисниць України

У День захисників та захисниць України мешканці Луганщини, які нині перебувають у різних куточках держави, вшанували пам’ять тих, хто заплатив найвищу ціну за незалежність та свободу країни. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко після завершення урочистої церемонії складання присяги першокурсниками Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відвідав «Алею Героїв» у місті Березань. Разом із заступницею Катериною Безгинською та начальником ліцею, бригадним генералом Валерієм Ємбаковим, він поклав квіти до меморіалу, вшановуючи пам’ять полеглих.

Паралельно в Дніпрі відбулося покладання квітів до Меморіального знаку, присвяченого воїнам, які загинули у боротьбі з російською агресією. Цю церемонію очолив перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов. До нього приєдналися представники правоохоронних органів, а також громади Луганщини, які нині знайшли прихисток у місті.

Подібні церемонії відбулися в усіх громадах області, які продовжують берегти та шанувати пам’ять про Героїв.

Вшанування загиблих захисників стало символом єдності мешканців Луганщини, які, перебуваючи в різних регіонах, залишаються разом у спільному прагненні до перемоги.

У День захисників та захисниць України Луганщина вкотре показала, що пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу, живе в серцях українців.

☝️ Також нагадаємо, що Луганщина у 2025 році суттєво збільшила фінансування на підтримку Сил оборони України. Як повідомили у Луганській ОВА, загальний обсяг коштів, закладений у місцевих бюджетах та програмах для армії, становить 879,8 мільйона гривень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Орбан заявив, що ЄС став воєнним проєктом для перемоги над росією

ПОЛІТИКА

У 2025 році 33 дитини з Троїцької громади пройшли літнє оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Луганщина розвиватиме співпрацю зі Словенією у сфері соціальних ініціатив

ЛУГАНЩИНА

У Татарстані окупанта України призначили заступником міністра

ПОДІЇ

25 дітей зі Станично-Луганської громади отримали літній відпочинок

ЛУГАНЩИНА

Половина боїв – на двох напрямках: Генштаб оновив карту 26 вересня 2025

ВІЙНА

Сибіга відповів Орбану щодо інтеграційних форматів

ВЛАДА

За добу зафіксовано 173 бойових зіткнення на фронті: деталі від Генштабу

ПОДІЇ

Половина зі 136 боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

СБС вивели з ладу об’єкти газопостачання на Луганщині

ВАЖЛИВО

Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

ВІЙНА

росія готується до війни з НАТО — міністр оборони Нідерландів

ВАЖЛИВО

Стало відомо скільки коштує угода Трампа по TikTok US

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені

ВАЖЛИВО

російська економіка котиться в пекло, путін втрачає – Трамп

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"