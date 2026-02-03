Вівторок, 3 Лютого, 2026
Рютте гарантує $15 млрд для України на придбання зброї

Денис Молотов
Рютте гарантує $15 млрд для України на придбання зброї
Спільний брифінг шостого президента України Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Києві 03.02.2026 / Офіс президента

Західні союзники зможуть знайти $15 млрд, яких потребує Україна для закупівлі озброєнь у межах програми PURL у 2026 році. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільного брифінгу з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 3 лютого.

📢 «Так, я абсолютно впевнений, що гроші будуть. Тому що ми всі знаємо, що це головне питання», — наголосив Рютте.

Він нагадав, що наразі у програмі PURL беруть участь близько двох третин союзників, однак питання справедливого розподілу фінансового навантаження залишається актуальним.

📢 «Наразі деякі союзники роблять дуже багато, багато союзників роблять щось, декілька не роблять нічого, але більшість зараз залучені до широкої програми, проте нам потрібен кращий розподіл навантаження в рамках НАТО. Саме над цим ми працюємо», — зазначив генсек Альянсу.

☝️ За його словами, механізм програми PURL уже довів свою ефективність. Зокрема, саме через нього Україна отримує переважну частину ракет для протиповітряної оборони.

Зазначено, що за підсумками 2025 року загальний обсяг внесків у межах ініціативи PURL становив $4,3 млрд. Водночас як повідомляв шостий президент України Володимир Зеленський, триває наповнення ще двох пакетів допомоги.

Також цього дня Марк Рютте заявив, що близько 90% ракет для української ППО постачаються саме через механізм PURL.

ℹ️ Нагадаємо:

PURLце спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння й обладнання американського виробництва. Країни-партнери фінансують закупівлі за пріоритетним списком потреб України через спеціальний фонд НАТО. Це дає змогу оперативно передавати озброєння, зокрема ракети для Patriot і HIMARS, безпосередньо зі складів США. Станом на кінець 2025 року до програми приєдналися 24 країни.

👉 Раніше було повідомлено, що візит Марка Рютте до Києва відбувся у вівторок, 3 лютого. Генеральний секретар НАТО прибув до столиці України та провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським

 

