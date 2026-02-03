Марк Рютте з візитом у Києві: зустріч із Зеленським і виступ у Раді

Візит Марка Рютте до Києва відбувся у вівторок, 3 лютого. Генеральний секретар НАТО прибув до столиці України та провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським, про що глава держави повідомив у своєму Telegram.

Під час візиту шостий президент України та генсек Альянсу відвідали Народний меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності. Вони встановили лампадки та вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць.

Після цього Марк Рютте прибув до Верховної Ради України. Про його присутність у сесійній залі на початку пленарного засідання повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

📢 «Це величезна честь бути з вами сьогодні в самому серці живої, демократичної України. Українська нація бореться дуже жорстко і мужньо. Ви – представники цього народу, який продовжує працювати навіть посеред щоденних бомбардувань», – заявив генеральний секретар НАТО, розпочинаючи свій виступ.

Напередодні у Верховній Раді анонсували промову Марка Рютте. Саме 3 лютого в парламенті відкрилася 15-та сесія Верховної Ради України.

☝️ Востаннє Марк Рютте відвідував Україну 22 серпня 2025 року. Тоді у Києві він також провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорювали гарантії безпеки для України та постачання озброєння для Збройних сил України.