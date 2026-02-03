Вівторок, 3 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Марк Рютте з візитом у Києві: зустріч із Зеленським і виступ у Раді

Денис Молотов
Марк Рютте з візитом у Києві: зустріч із Зеленським і виступ у Раді
Зеленський Володимир Олександрович та Марк Рютте в Києві 03.02.2026 / Фото Офіс президента України.

Візит Марка Рютте до Києва відбувся у вівторок, 3 лютого. Генеральний секретар НАТО прибув до столиці України та провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським, про що глава держави повідомив у своєму Telegram.

Під час візиту шостий президент України та генсек Альянсу відвідали Народний меморіал національної пам’яті на Майдані Незалежності. Вони встановили лампадки та вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць.

Після цього Марк Рютте прибув до Верховної Ради України. Про його присутність у сесійній залі на початку пленарного засідання повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

📢 «Це величезна честь бути з вами сьогодні в самому серці живої, демократичної України. Українська нація бореться дуже жорстко і мужньо. Ви – представники цього народу, який продовжує працювати навіть посеред щоденних бомбардувань», – заявив генеральний секретар НАТО, розпочинаючи свій виступ.

Напередодні у Верховній Раді анонсували промову Марка Рютте. Саме 3 лютого в парламенті відкрилася 15-та сесія Верховної Ради України.

☝️ Востаннє Марк Рютте відвідував Україну 22 серпня 2025 року. Тоді у Києві він також провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорювали гарантії безпеки для України та постачання озброєння для Збройних сил України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кадрові зміни: Україна відкликала послів з двох країн

ВЛАДА

Уряд пообіцяв адресну допомогу маломобільним та пенсіонерам

ВЛАДА

Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером “москва”

ПОДІЇ

До суду скеровано справи колаборанток з окупаційної «митниці» Луганщини

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень: ворог активно атакує на трьох напрямках

ПОДІЇ

Файли Епштейна: ЗМІ заявили про його роботу на росію

СУСПІЛЬСТВО

На росії розбився літак, усі загинули

ПОДІЇ

Трамп заявив, що може швидко вирішити фінансові проблеми ООН

ВАЖЛИВО

SpaceX разом з Україною шукає рішення проти Starlink на російських БпЛА

ВАЖЛИВО

Україна синхронізувала санкції проти рф з ЄC: рішення РНБО

ВЛАДА

Фейк: Українські біженці у Франції були залучені  у 80% спроб організувати терористичні акти — відео МІ6

СТОПФЕЙК

Євросоюз готує жорсткіші санкції для нафти рф

ВАЖЛИВО

Житлові ваучери для ВПО з ТОТ: як не працює програма

ТОЧКА ЗОРУ

Ребрендинг Укрпошти: Смілянський потужно протидіяв критиці

СУСПІЛЬСТВО

Економіка рф застрягла у стагнації через падіння інвестицій і попиту — СЗРУ

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ