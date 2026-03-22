рф вдарила КАБами по Запорізькому району: є загиблий

Окупаційна російська армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБ) по населеному пункту Комишуваха у Запорізькому районі. Про це повідомив очільник Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА) Іван Федоров.
📢 «росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди, виникла пожежа», – зазначив Іван Федоров.
☝️ За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік.
У результаті атаки зафіксовано руйнування житлових будинків і господарських споруд, а також пожежу на місці влучання.
- Нагадаємо, напередодні російська федерація також атакувала Запоріжжя — під удар потрапила критична інфраструктура, що спричинило задимлення в місті. Крім того, у Харківській області внаслідок російських обстрілів було поранено щонайменше 10 людей.
- Також раніше окупаційні російські війська здійснили удар по об’єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі.