рф вдарила КАБами по Запорізькому району: є загиблий

Окупаційна російська армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБ) по населеному пункту Комишуваха у Запорізькому районі. Про це повідомив очільник Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА) Іван Федоров.

📢 «росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди, виникла пожежа», – зазначив Іван Федоров.

☝️ За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік.

