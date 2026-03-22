рф вдарила КАБами по Запорізькому району: є загиблий

Денис Молотов
рф вдарила КАБами по Запорізькому району: є загиблий
Фото: наслідки російської атаки на Запорізький район / 22.03.2026

Окупаційна російська армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБ) по населеному пункту Комишуваха у Запорізькому районі. Про це повідомив очільник Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА) Іван Федоров.

📢 «росіяни ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. Зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди, виникла пожежа», – зазначив Іван Федоров.

☝️ За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік.

У результаті атаки зафіксовано руйнування житлових будинків і господарських споруд, а також пожежу на місці влучання.

  • Нагадаємо, напередодні російська федерація також атакувала Запоріжжя — під удар потрапила критична інфраструктура, що спричинило задимлення в місті. Крім того, у Харківській області внаслідок російських обстрілів було поранено щонайменше 10 людей.
  • Також раніше окупаційні російські війська здійснили удар по об’єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У МЗС заявили про можливі тортури українців в Угорщині

ВЛАДА

Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства – юрист

ПОДІЇ

ЗСУ відбили масштабний наступ рф на Лиманському напрямку

ВАЖЛИВО

До суду передали справу злочинця, що мобілізував луганців до армії рф

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Оборонці з Луганщини отримали фінансову підтримку

ЛУГАНЩИНА

На росії планують військовий супровід свого «тіньового флоту»

ПОЛІТИКА

У Запоріжжі під час стрілянини з поліцією загинув військовий у СЗЧ

КРИМІНАЛ

У столиці після атаки рф зафіксували падіння уламків дронів

ВАЖЛИВО

Каллас запропонувала аналог “зернової угоди” для Ормузької протоки

ПОЛІТИКА

Презентовано концепцію розвитку ЛНУ для відновлення Луганщини

ЛУГАНЩИНА

В ЄС відреагували на грубу відмову рф вести переговори

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Будапешт вийшов на найбільший «Марш миру» «проти війни та шантажу Зеленського»

СТОПФЕЙК

Глава МЗС Ірану заперечив прохання про переговори з США

ВАЖЛИВО

Делегація НАТО високого рівня вперше завітала до України

ВАЖЛИВО
