рф передислоковує війська із Сумщини на Донеччину

Окупаційні російські війська здійснюють передислокацію своїх сил із Сумського напрямку на Донеччину, щоб посилити наступальні дії. Про це в ефірі телеканалу Еспресо у четвер, 2 жовтня, повідомив заступник командира бригади «Спартан», полковник Владислав Саєнко.

📢 «росіяни постійно перекидають додаткові резерви на Донеччину. Підрозділи, які перебували на Сумському напрямку, тепер перекидають на Донеччину. Вони роблять це для того, щоб збільшити інтенсивність наступальних дій. Їхні подальші спроби просування не зупиняються, і тому вони намагаються нарощувати сили та засоби», – розповів Саєнко.

Він уточнив, що чисельна перевага у живій силі дозволяє окупантам просуватися на окремих ділянках фронту, хоча ці результати залишаються обмеженими.

📢 «Стосовно їхніх цілей, то ті плани, які росіяни мали на літню наступальну операцію і початок осені, їм не вдалось виконати. Адже, ЗСУ дуже ефективно відпрацювали, щоб зруйнувати ці плани. Варто зауважити, що маючи ту кількість особового складу й засобів, на окремих ділянках в них все ж є успіхи, хоча й не значні», – додав полковник.

☝️ Раніше українські військові успішно провели операцію із застосуванням FPV-дрона, яким було знищено російський гелікоптер Мі-8.