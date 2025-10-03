П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
рф передислоковує війська із Сумщини на Донеччину

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупаційні російські війська здійснюють передислокацію своїх сил із Сумського напрямку на Донеччину, щоб посилити наступальні дії. Про це в ефірі телеканалу Еспресо у четвер, 2 жовтня, повідомив заступник командира бригади «Спартан», полковник Владислав Саєнко.

📢 «росіяни постійно перекидають додаткові резерви на Донеччину. Підрозділи, які перебували на Сумському напрямку, тепер перекидають на Донеччину. Вони роблять це для того, щоб збільшити інтенсивність наступальних дій. Їхні подальші спроби просування не зупиняються, і тому вони намагаються нарощувати сили та засоби», – розповів Саєнко.

Він уточнив, що чисельна перевага у живій силі дозволяє окупантам просуватися на окремих ділянках фронту, хоча ці результати залишаються обмеженими.

📢 «Стосовно їхніх цілей, то ті плани, які росіяни мали на літню наступальну операцію і початок осені, їм не вдалось виконати. Адже, ЗСУ дуже ефективно відпрацювали, щоб зруйнувати ці плани. Варто зауважити, що маючи ту кількість особового складу й засобів, на окремих ділянках в них все ж є успіхи, хоча й не значні», – додав полковник.

☝️ Раніше українські військові успішно провели операцію із застосуванням FPV-дрона, яким було знищено російський гелікоптер Мі-8.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"