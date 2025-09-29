FPV-дрон ЗСУ знищив російський вертоліт Мі-28

Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 «Ночной охотник» за допомогою FPV-дрона. Про успішну атаку повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) у своєму Telegram-каналі в понеділок, 29 вересня.

📢 «Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем», — написав Бровді та оприлюднив відео моменту знищення ворожої авіації.

Він не уточнив, на якому напрямку саме вдалося «приземлити» бойовий вертоліт російських загарбників, однак наголосив, що операція виконана з високою ефективністю.

Раніше українські Сили спеціальних операцій (ССО) повідомили про успішне знищення російських комплексів «Іскандер» на території Курської області. Під час тієї атаки також було пошкоджено ЗРПК «Панцир-С1», який прикривав ангари зі складу ОТРК «Іскандер».

Крім того, напередодні стало відомо, що бійці ГУР провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. В ході успішних дій вони знищили кілька радіолокаційних станцій (РЛС) та спалили два транспортні літаки Ан-26.

Також повідомлялось, що бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок дій спецпідрозділу ГУР було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також сучасну та дороговартісну радіолокаційну станцію 55Ж6У Небо-У.

Останні тижні стали результативними для українських сил, які послідовно завдають точкових ударів по важливій авіаційній та ракетній техніці російських окупантів.