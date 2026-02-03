Ребрендинг Укрпошти: Смілянський потужно протидіяв критиці

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський іронічно відреагував на критику ребрендингу компанії, заявивши, що його опоненти одночасно є «експертами» і з дизайну, і з так званих «плівок Епштейна». Свою позицію він озвучив у дописі в соцмережі Threads, коментуючи бурхливе обговорення нового логотипа.

📢 «З головних новин дня — завдяки новині про @ukrposhta ми узнали багато нового… Всі експерти по плівках Епштейна можуть також бути експертами по ребрендингу…», — написав Смілянський.

Серед основних зауважень, на які звернув увагу керівник компанії, — твердження про нібито значні бюджетні витрати на оновлення айдентики, що, на думку критиків, є «не на часі» під час війни. У коментарях до своїх дописів Смілянський уточнив, що новий логотип розробило київське дизайн-бюро Spiilka.

☝️ За його словами, однією з причин відмови від попереднього варіанту стало «російське коріння» старого шрифту. Він також наголосив, що Укрпошта оплатила розробку логотипа зі власних коштів, а сума контракту, укладеного за результатами тендеру, склала 600 тисяч гривень, які отримала саме українська компанія, що дало змогу створити робочі місця.

👉 Нагадаємо, 2 лютого Укрпошта презентувала новий логотип з нагоди свого 32-го року від дня заснування. Оновлений знак виконаний у вигляді поштового ріжка, стилізованого під літеру «У».

📈 Також раніше було повідомлено, що з 1 січня 2025 року Укрпошта запровадила нову систему тарифів на доставку посилок, які залежатимуть від об’єму, а не від ваги.