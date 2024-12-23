Понеділок, 23 Грудня, 2024
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Укрпошта змінює систему тарифів на доставку з 2025 року

Денис Молотов
Денис Молотов
Укрпошта змінює систему тарифів на доставку з 2025 року

З 1 січня 2025 року Укрпошта запроваджує нову систему тарифів на доставку посилок, які залежатимуть від об’єму, а не від ваги. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у своєму Facebook 23 грудня.

📢 «Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін», — зазначив Смілянський.

Він пояснив, що компанія повністю відмовляється від системи, де ціна залежала від ваги, натомість новий тариф базуватиметься виключно на об’ємі.

Вартість можна буде розрахувати за стандартними коробками Укрпошти, хоча клієнтам також дозволено використовувати власну упаковку.

Попри новий підхід, вага все ж вказуватиметься під час відправлення.

📢 «Перше, для контролю цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали», — пояснив гендиректор.

Крім того, для нестандартних відправлень передбачено додатковий платіж у розмірі 50 гривень за ручну обробку.

📢 «Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити», — додав Смілянський.

За словами очільника Укрпошти, такі нововведення зумовлені завершенням переходу компанії на 100% автоматизоване сортування посилок роботизованими лініями.

☝️ Нагадаємо, раніше Укрпошта викликала суперечки, виставивши на продаж понад 500 старих автомобілів. Тоді обурення українців компанія прокоментувала досить різко, що викликало хвилю обговорень у соціальних мережах.

👉 Також раніше було повідомлено, що акаунт Укрпошти в X (Twitter) поширив жарт «На коліна перед Україною» одного з користувачів мережі — насправді випуску таких марок не планується.

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