Рада збільшила оборонний бюджет України на 324,7 млрд грн

Денис Молотов
Денис Молотов
Верховна Рада України ухвалила рішення збільшити видатки на оборону, додатково виділивши 324,7 мільярда гривень. Відповідний законопроєкт №14103 підтримали 293 народні депутати під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня. Також про результати голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Згідно з ухваленим документом, кошти буде розподілено таким чином:
  • 210,9 млрд грн – для потреб Збройних сил України;
  • 99,1 млрд грн – на виробництво та закупівлю зброї і боєприпасів для ЗСУ;
  • 8,1 млрд грн – для Національної гвардії;
  • 4,3 млрд грн – на закупівлю дронів через Держспецзв’язку;
  • 1,3 млрд грн – для Служби безпеки України;
  • 918 млн грн – для Державної спеціальної служби транспорту;
  • 83 млн грн – для Державної прикордонної служби;
  • 28,8 млн грн – для Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • 8 млн грн – для Служби зовнішньої розвідки.
💬 Міжнародна підтримка оборони України

Як зазначається, ресурсом для збільшення оборонних видатків уперше стануть кошти міжнародних партнерів. Йдеться про 295 млрд грн, які Україна отримає від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

📈 Нагадаємо, у липні цього року Верховна Рада ухвалювала зміни до державного бюджету, якими збільшила фінансування сектору безпеки та оборони на 412 млрд грн.

Також уряд раніше повідомляв, що витрати України на оборону за дев’ять місяців поточного року залишаються рекордно високими.

