Атака на Прилуки: дрони рф вдарили по центру міста, пошкоджено міськраду

Атака на Прилуки в Чернігівській області 7 квітня призвела до пошкодження адміністративних будівель у центрі міста та поранення щонайменше п’яти людей. Окупаційні російські війська застосували ударні безпілотники, внаслідок чого зафіксовано кілька влучань у межах міської забудови. Про це повідомило Суспільне у вівторок, 7 квітня.

За інформацією видання, один із безпілотників влучив у будівлю Прилуцької міської ради. Унаслідок цього загорівся другий поверх. На момент удару в приміщенні відбувалося засідання виконавчого комітету.

💥 Кореспондентка Суспільного, яка перебуває на місці подій, повідомила про щонайменше три вибухи, що пролунали у місті. За свідченнями очевидців, після перших ударів люди оперативно залишили будівлю міської ради.

Начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов у коментарі Суспільному уточнив, що в період з 10:10 до 10:30 у місті зафіксовано щонайменше три влучання безпілотників.

За його словами, усіх постраждалих госпіталізовано. Серед них — люди з опіковими травмами різного ступеня тяжкості. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

📢 «Один з ударів прийшовся по будівлі Прилуцької міської ради. Ще два — по інших цивільних об’єктах адміністрації. Попередньо, серед працівників міської ради постраждалих немає. Водночас відомо про щонайменше п’ятьох травмованих з опіковими ушкодженнями, одна людина перебуває у тяжкому стані», — повідомив Чернов.

Після влучання у будівлі міськради виникла пожежа на другому поверсі. До ліквідації наслідків залучено підрозділи ДСНС, медиків та правоохоронців. Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Міська голова Прилук Ольга Попенко перебуває поблизу пошкодженої будівлі. Водночас від коментарів представникам медіа вона відмовилася.

Окрім Прилук, під удар потрапило й інше місто Чернігівської області. За словами начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, безпілотник атакував будівлю Державної податкової інспекції у центрі Новгород-Сіверського.

Унаслідок вибуху пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків, а також приватний автотранспорт. Дані щодо можливих постраждалих у цьому випадку уточнюються.

На місцях обох інцидентів продовжують працювати екстрені служби. Правоохоронці фіксують наслідки атак та збирають інформацію про руйнування.

Нагадаємо

За даними Повітряних сил, у ніч проти 7 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Загалом було запущено 110 ударних дронів. Підрозділи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили 77 із них. Зафіксовано влучання 31 безпілотника на 14 локаціях, а також падіння уламків ще у дев’яти місцях.

Російські загарбники вбили трьох людей у Корабельному районі Херсона у вівторок, 7 квітня. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).