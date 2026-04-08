Іран планує ввести оплату в Ормузі для танкерів у криптовалюті

Плата за Ормузьку протоку може стати новим інструментом контролю над судноплавством. Іран розглядає можливість запровадження тарифу для нафтових танкерів. Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з інформацією, плата за Ормузьку протоку може становити $1 за кожен барель нафти, що транспортується суднами. При цьому оплата передбачається у криптовалюті.

Ініціативу озвучив представник Союзу експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Ірану Хамід Хоссейні.

📢 «Ірану необхідно контролювати, які судна минають протоку, з метою переконатися, щоб ці два тижні перемир’я не використовували для перевезення зброї», — зазначив він.

☝️ За його словами, плата за Ормузьку протоку застосовуватиметься до кожного танкера після індивідуальної оцінки.

Передбачається, що судна повинні будуть попередньо надсилати електронний лист із даними про вантаж, після чого іранська сторона визначатиме суму мита. Водночас порожні танкери, за попередніми даними, зможуть проходити безкоштовно.

За інформацією CNN, загальна плата за Ормузьку протоку для одного судна може сягати до 2 млн доларів, однак поки невідомо, чи погодяться судновласники на такі умови.

👉 Плата за Ормузьку протоку обговорюється на тлі дипломатичних домовленостей між США та Іраном. Раніше Дональд Трамп погодився призупинити атаки на Іран на два тижні в обмін на повне відкриття Ормузької протоки та продовження переговорів. У відповідь Тегеран погодився розблокувати судноплавство в протоці за умови припинення бомбардувань.

Також Трамп заявив про «багато позитивних дій» і запевнив, що США сприятимуть безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку.