Понеділок, 20 Жовтня, 2025
Рада ЄС підтримала заборону імпорту російського газу та СПГ

Денис Молотов
Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу, включно з постачаннями скрапленого природного газу (СПГ). Постачання будуть остаточно припинені з 1 січня 2028 року, про що повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, 20 жовтня.

📢 «Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року, зберігаючи при цьому перехідний період для існуючих контрактів. Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть продовжуватися до 17 червня 2026 року. Тоді, як довгострокові контракти можуть діяти до 1 січня 2028 року», – зазначається у повідомленні.

☝️ У документі підкреслюється, що будь-які зміни до чинних контрактів будуть можливі лише для обмежених операційних цілей і не повинні збільшувати обсяги постачання. Водночас для держав-членів ЄС, що не мають виходу до моря, – зокрема Угорщини та Словаччини – передбачені тимчасові гнучкі механізми через складнощі з маршрутизацією постачань.

Для остаточного набуття чинності рішення має схвалити Європейський парламент.

Видання Європейська правда повідомляє, що під час голосування Угорщина та Словаччина виступили проти відмови від російського газу. Однак рішення ухвалене, оскільки для його затвердження потрібна кваліфікована більшість голосів.

👉 Нагадаємо, у Євросоюзі раніше наголошували, що відмова від російської енергії має бути остаточною і безповоротною. Навіть після завершення війни в Україні.

📌 Також повідомлялось, що Албанія допомагає росії збувати нафту, уникаючи міжнародних обмежень. За даними журналістів, російські та лівійські нафтопродукти продовжують надходити на європейський ринок через албанські порти.

