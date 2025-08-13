Середа, 13 Серпня, 2025
путін підготував для США два сценарії врегулювання війни в Україні — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
путін підготував для США два сценарії врегулювання війни в Україні — ЗМІ

Кремлівський диктатор владімір путін підготував два варіанти так званого «зручного виходу із ситуації» для обговорення з Вашингтоном. Про це заявив радник з питань зовнішньої політики дмитро суслов, коментуючи позицію кремля напередодні запланованого саміту на Алясці. Як повідомляє Corriere della Sera, ці сценарії стануть однією з головних тем зустрічі, яку обидві сторони розглядають як шанс змінити хід війни в Україні на вигідних для себе умовах.

За даними видання, перший сценарій передбачає укладання двосторонньої угоди про перемир’я між росією та США. Зазначається, що кремль наполягає, щоб будь-яка домовленість була досягнута виключно між москвою і Вашингтоном, без участі Києва або європейських союзників. У проєкті такої угоди може йтися про відведення українських військ з тих районів Донбасу, які досі контролюються Україною, та одночасне виведення російських підрозділів із частини територій Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. При цьому лінія фронту в інших регіонах мала б залишитися без змін.

Ще кілька місяців тому москва вимагала, щоб Збройні сили України залишили усі чотири окуповані області, однак зараз вимоги звелися лише до Донбасу.

Водночас кремль ставить іншу принципову умову: гарантію того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

📢 «Відмова Києва від НАТО є обов’язковою і незворотною умовою», — наголосив Суслов, коментуючи позицію російського керівництва. Він додав, що остаточні домовленості повинні також включати демілітаризацію України та проведення конституційної реформи, спрямованої на федералізацію держави.

“Другий сценарій кремля”

Це варіант, за якого Україна та її європейські партнери відмовляться від таких умов. У такому разі, за словами суслова, Дональд Трамп може повністю зупинити військову допомогу Києву та навіть припинити продаж зброї європейським країнам, щоб вони не могли передавати її Україні.

📢 «Це пришвидшить поразку України та її повний крах», — заявив радник кремля.

Радник суслов також висловив думку, що Трамп може вдатися до цього кроку через «складне становище», у яке той сам себе загнав. США, за його словами, чинили тиск на Бразилію, Індію та Китай із вимогою припинити імпорт російської нафти, погрожуючи вторинними санкціями. Будь-які поступки у цьому питанні, на думку кремля, могли б виглядати як демонстрація слабкості Вашингтона або спричинити гостре економічне й політичне протистояння з Китаєм та іншими країнами БРІКС.

📢 «Якщо ж саміт на Алясці завершиться успіхом і сторони затвердять спільний план перемир’я в Україні, то потенційний конфлікт із Китаєм, Індією та Бразилією вдасться нейтралізувати. Крім того, Трамп міг би приписати це собі як історичне досягнення», — підсумував суслов.

☝️ Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч із путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Американський лідер заявив, що розглядає можливість «обміну територіями» України, а деталі плану обговорюватимуться найближчими днями.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський підкреслював, що Сили оборони не можуть полишити Донбас! Оскільки це створить передумови для нового масштабного наступу росії на Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області.

