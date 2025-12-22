Лукашенко повідомив про «орєшнік», що може надати росія

Білорусь може отримати від росії не більше десяти ракетних комплексів «орєшнік». Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомило білоруське агентство «Бєлта» в понеділок, 22 грудня.

Після неформальної зустрічі лідерів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) журналісти поцікавилися у Лукашенка, чи відповідає дійсності інформація про передачу Білорусі «десятка» комплексів «орєшнік», про що раніше нібито йшлося у його переговорах з главою кремля володимиром путіним.

📢 «Десяток — це буде максимум», — заявив Лукашенко, відповідаючи на запитання.

Він нагадав, що ще рік тому, коментуючи можливі постачання цих ракетних систем, говорив: «Думаю, що поки десяток, а потім подивимося». Водночас у січні цього року Лукашенко стверджував, що слова про десять комплексів були «жартом». Тоді, за його версією, «достатньо одного комплексу, аби убезпечити Білорусь».

☝️ Нагадаємо, 18 грудня Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс «орєшнік» уже надійшов до Білорусі та заступає на бойове чергування.

Раніше російський диктатор володимир путін публічно пропонував завдати удару по Києву ракетою «орєшнік», щоб перевірити, чи здатні західні системи протиповітряної оборони перехопити таку ракету.