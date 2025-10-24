П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
PURL розширюється: до закупівель зброї для України долучилися дві країни

До міжнародної ініціативи PURL, що передбачає закупівлю американського озброєння для Збройних сил України, долучилися ще дві держави — Іспанія та Фінляндія. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час зустрічей із лідерами країн-партнерів у Брюсселі 23 жовтня.

Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі €100 млн, а під час переговорів у Брюсселі значну увагу приділили саме питанням оборонної підтримки України.

📢 За словами Зеленського, у межах програми шість країн НАТО — Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада — уже профінансували чотири пакети допомоги.

Минулого тижня Норвегія оголосила про додаткове фінансування на $200 млн, а нині держави Північної Європи та Балтії координують свої внески для формування п’ятого пакета. Загальна сума зборів перевищила $2,5 млрд.

Шостий президент України закликав партнерів прискорити надходження обіцяних внесків і запросив інші держави приєднуватися до ініціативи, підкресливши, що PURL не лише посилює обороноздатність України, а й підтримує активну роль США у європейській безпеці.

Перед засіданням Європейської ради Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою, щоб узгодити спільну позицію України та ЄС. Глава держави подякував за ухвалення 19-го пакета санкцій проти росії, назвавши це «важливим і своєчасним рішенням».

Під час засідання Європейської ради Зеленський закликав країни ЄС:
  • посилити Україну далекобійною зброєю та системами ППО,
  • ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів,
  • підтримати реалізацію програм PURL і SAFE,
  • знайти шляхи розблокування переговорів про вступ України до ЄС.

👉 Також нагадаємо, що США оголосили про введення нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснєфті» та «Лукойлу». Було закликано кремль якнайшвидше погодитися на припинення бойових дій.

