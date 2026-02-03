Вівторок, 3 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Президентка Єврокомісії приїде в Україну до річниці війни

Денис Молотов
Президентка Єврокомісії приїде в Україну до річниці війни
Фото з відкритих джерел: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн здійснить візит в Україну з нагоди четвертої річниці з початку війни росії проти українського народу. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомила головний речник Єврокомісії Паула Піньйо, передає Інтерфакс-Україна.

📢 «Вчора президент фон дер Ляєн поспілкувалася з президентом Зеленським, як вони це регулярно роблять. Ви могли бачити, що президент фон дер Ляєн прийняла запрошення відвідати Україну, щоб відзначити чотири роки початку повномасштабного вторгнення росії в Україну», — заявила Піньйо.

За її словами, візит фон дер Ляєн в Україну стане черговим підтвердженням підтримки з боку Європейського Союзу.

☝️ Речник ЄК наголосила, що поїздка буде «оновленим і повторюваним знаком солідарності Європейського Союзу з Україною та нашої рішучості й єдності перед обличчям триваючої агресії росії».

Наразі деталі візиту не розголошуються. У Єврокомісії зазначили, що додаткову інформацію буде оприлюднено пізніше.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до четвертих роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну до Києва планує прибути група єврокомісарів. Про це інформувала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

📌 Також візит Марка Рютте до Києва відбувся у вівторок, 3 лютого. Генеральний секретар НАТО прибув до столиці України та провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Чарівний Світ Менеджменту та Інновацій на Вашому Порозі!

СУСПІЛЬСТВО

ЗСУ уразили пункти управління армії рф на ТОТ

ВАЖЛИВО

Євросоюз готує жорсткіші санкції для нафти рф

ВАЖЛИВО

SpaceX разом з Україною шукає рішення проти Starlink на російських БпЛА

ВАЖЛИВО

Чернігівщина опинилася повністю без електропостачання через аварію

ВАЖЛИВО

Рубіо заявив про досягнення угоди щодо гарантій безпеки для України

ВАЖЛИВО

Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді загинули двоє людей

ВАЖЛИВО

Київ на межі санітарного зриву: уроки кризового січня

ТОЧКА ЗОРУ

Зеленський заявив про готовність дотримуватися енергетичного перемирʼя

ВАЖЛИВО

Фейк: Українські біженці у Франції були залучені  у 80% спроб організувати терористичні акти — відео МІ6

СТОПФЕЙК

Економіка росії сповзає до стагфляції: у розвідці заявили, що жорстка монетарна політика задушила ділову активність

ПОДІЇ

Кількість боїв на фронті за добу зросла, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень, окупанти застосували 7737 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Другий термін: Зеленський висловився про можливе балотування

ВАЖЛИВО

В Уманському районі чоловік ударив ножем працівника ТЦК

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ