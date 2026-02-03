Президентка Єврокомісії приїде в Україну до річниці війни

Президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн здійснить візит в Україну з нагоди четвертої річниці з початку війни росії проти українського народу. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомила головний речник Єврокомісії Паула Піньйо, передає Інтерфакс-Україна.

📢 «Вчора президент фон дер Ляєн поспілкувалася з президентом Зеленським, як вони це регулярно роблять. Ви могли бачити, що президент фон дер Ляєн прийняла запрошення відвідати Україну, щоб відзначити чотири роки початку повномасштабного вторгнення росії в Україну», — заявила Піньйо.

За її словами, візит фон дер Ляєн в Україну стане черговим підтвердженням підтримки з боку Європейського Союзу.

☝️ Речник ЄК наголосила, що поїздка буде «оновленим і повторюваним знаком солідарності Європейського Союзу з Україною та нашої рішучості й єдності перед обличчям триваючої агресії росії».

Наразі деталі візиту не розголошуються. У Єврокомісії зазначили, що додаткову інформацію буде оприлюднено пізніше.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до четвертих роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну до Києва планує прибути група єврокомісарів. Про це інформувала єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

📌 Також візит Марка Рютте до Києва відбувся у вівторок, 3 лютого. Генеральний секретар НАТО прибув до столиці України та провів зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським