Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна перебуває у стані війни. Про це в суботу, 7 березня, повідомляє агентство Reuters.

Це стала перша публічна заява глави держави після того, як Іран запустив ракети по території ОАЕ з Перської затоки на тлі ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах.

📢 «ОАЕ мають товсту шкіру та гірку плоть — ми нелегка здобич», — заявив Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян.

За даними ЗМІ, з початку загострення конфлікту в регіоні 28 лютого Іран здійснив масовані атаки по території ОАЕ.

Зокрема, було випущено:

186 ракет ;

; 812 безпілотників.

Заява президента пролунала на тлі зростання напруженості на Близькому Сході, де триває протистояння між Іраном та коаліцією держав, до якої входять США та Ізраїль.

👉 Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнає «дуже серйозного удару» з боку США та Ізраїлю в ніч на 8 березня.