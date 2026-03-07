ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни

Денис Молотов
Президент ОАЕ заявив, що країна перебуває у стані війни
Ілюстративне фото з відкритих джерел: президент Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян.

Президент Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян заявив, що його країна перебуває у стані війни. Про це в суботу, 7 березня, повідомляє агентство Reuters.

Це стала перша публічна заява глави держави після того, як Іран запустив ракети по території ОАЕ з Перської затоки на тлі ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах.

📢 «ОАЕ мають товсту шкіру та гірку плоть — ми нелегка здобич», — заявив Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян.

За даними ЗМІ, з початку загострення конфлікту в регіоні 28 лютого Іран здійснив масовані атаки по території ОАЕ.

Зокрема, було випущено:
  • 186 ракет;
  • 812 безпілотників.

Заява президента пролунала на тлі зростання напруженості на Близькому Сході, де триває протистояння між Іраном та коаліцією держав, до якої входять США та Ізраїль.

👉 Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зазнає «дуже серйозного удару» з боку США та Ізраїлю в ніч на 8 березня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Вибухи в Ірані, Ізраїлі та Лівані продовжуються – останні новини з Близького Сходу на ранок

ПОДІЇ

Важливу систем ПРО США упошкоджено під час іранської атаки

ПОДІЇ

Резерв+ розширює можливості: відстрочка для багатодітних батьків доступна онлайн

ПОДІЇ

33,8 млн грн на оздоровлення: понад 1900 дітей Луганщини поїдуть на відпочинок у 2026 році

ЛУГАНЩИНА

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 40 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

ВІЙНА

МАГАТЕ оцінило ризики ядерної програми Ірану

ВАЖЛИВО

Ізраїль ударив по Раді експертів Ірану під час вибору нового лідера

ВАЖЛИВО

Ізраїль перейшов до нової фази операції проти Ірану

ПОДІЇ

Кабмін готує заходи для стабілізації ринку пального

ВАЖЛИВО

Газ у Європі подорожчав до максимуму з 2023 року

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,6 тис. дронів

ВІЙНА

З російського полону звільнили 300 військових і двох цивільних

ВАЖЛИВО

Парламент Молдови підтримав вихід із ключових угод СНД

ПОЛІТИКА

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

рф вдарила по будинку в Харкові новітньою ракетою: зросла кількість загиблих

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип