Президент Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола у середу вранці, 17 вересня, прибула з візитом до Києва. Про це свідчить її повідомлення у соцмережі X (колишній Twitter), де політикиня оприлюднила фото на тлі потяга «Укрзалізниці».
📢 «Наступна зупинка: Київ», – коротко підписала свій знімок Мецола.
Next stop: Kyiv 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/GwlMDM9SoB
— Roberta Metsola (@EP_President) September 17, 2025
☝️ Візит відбувся на тлі активних міжнародних контактів української влади. Так, 12 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели зустріч у Києві з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.
👉 Того ж дня українську столицю відвідав віцепрем’єр-міністр та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Під час перебування у Києві він також відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо атаки російських дронів на територію Польщі.