Середа, 17 Вересня, 2025
Президент Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола у середу вранці, 17 вересня, прибула з візитом до Києва. Про це свідчить її повідомлення у соцмережі X (колишній Twitter), де політикиня оприлюднила фото на тлі потяга «Укрзалізниці».

📢 «Наступна зупинка: Київ», – коротко підписала свій знімок Мецола.

☝️ Візит відбувся на тлі активних міжнародних контактів української влади. Так, 12 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга провели зустріч у Києві з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

👉 Того ж дня українську столицю відвідав віцепрем’єр-міністр та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Під час перебування у Києві він також відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо атаки російських дронів на територію Польщі.

