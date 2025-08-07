Представники громад Сватівщини поглибили знання з теми безбар’єрності

Представники громад Сватівського району поглибили знання з теми безбар’єрності, долучившись до чергової навчальної онлайн-зустрічі. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у четвер, 7 серпня. Зустріч стала вже четвертим заходом у серії тренінгів, спрямованих на розбудову інклюзивного простору в регіоні.

Участь у заході взяли працівники Сватівської районної державної адміністрації, а також представники військових адміністрацій сіл і селищ району. Темою обговорення цього разу стала особиста відповідальність кожного у формуванні простору, зручного та відкритого для всіх: «Який мій крок до безбар’єрності сьогодні?»

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Наталія Романенко, відкриваючи зустріч, зосередила увагу на механізмах втілення Національної стратегії зі створення безбар’єрного середовища в Україні. Вона наголосила:

📢 «Безбар’єрність – це не тільки про пандуси чи ліфти, а ще й про зміну культури державного управління, створення доступного і поважного середовища для кожного громадянина».

Її думку підтримав голова Сватівської районної державної адміністрації Олег Сліпець. За його словами, шлях до інклюзивності починається з дрібних речей — людяності, поваги, відкритості та повсякденної небайдужості.

📢 «Безбар’єрність починається з простих щоденних дій: уважності, небайдужості та щирого бажання підтримати», — зазначив посадовець.

Учасники мали змогу не лише ознайомитися з теоретичними аспектами, а й почути живий досвід фахівців. Зокрема, практичний психолог Куземівського ліцею Коломийчиської сільської ради Вікторія Стрекнєва у своїй доповіді акцентувала увагу на ролі емпатії, підтримки ближнього та важливості внутрішнього діалогу у створенні дружнього середовища: «…емпатія, щоденна підтримка та внутрішній діалог».

Завдяки таким зустрічам учасники дедалі глибше усвідомлюють, що безбар’єрність — це насамперед про ставлення до людини. Це культура рівності, взаємної підтримки й відкритості, яка повинна бути закладена в кожній громаді незалежно від її розміру чи статусу.

☝️ Також нагадаємо, що КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» продовжує повноцінно функціонувати після релокації до Рівного.