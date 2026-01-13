Вівторок, 13 Січня, 2026
ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів

Денис Молотов
ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Сили протиповітряної оборони України знешкодили дві балістичні ракети Іскандер-М, п’ять крилатих ракет Іскандер-К та 240 ударних безпілотників. Про це 13 січня повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

📢 За даними військових, із 18:00 12 січня російські війська здійснили масований повітряний напад, застосувавши 18 балістичних ракет Іскандер-М та зенітних керованих ракет С-300 з території Курської, Брянської, Воронезької областей рф і тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, ворог випустив сім крилатих ракет Іскандер-К з Курської та Бєлгородської областей.

Також росія атакувала Україну 293 ударними БпЛА, серед яких дрони типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів. Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Кача (ТОТ Криму). Близько 200 дронів були типу «Shahed».

☝️ Удари балістичними ракетами російські війська завдали по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях, здійснивши пуски одразу з чотирьох локацій.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів 01
Повітряні Сили ЗСУ

📊 За попередніми даними, станом на 09:30 13 січня українська ППО збила або подавила 247 повітряних цілей:

– 2 ракети Іскандер-М;
– 5 ракет Іскандер-К;
– 240 ударних БпЛА на півночі, півдні, сході та в центральних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних і зенітних ракет, а також 48 ударних дронів на 24 локаціях.

  • Нагадаємо, внаслідок цієї атаки на Дніпропетровщині постраждали двоє людей, виникли пожежі та було пошкоджено інфраструктуру й житлові будинки.
  • В Одесі російські удари пошкодили житлові будинки, лікарню, дитячий садок і школу, постраждали п’ятеро людей.
  • В передмісті Харкова внаслідок комбінованої атаки загинули четверо цивільних, ще шестеро отримали поранення.
