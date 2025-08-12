Повторна атака дронів на склад БпЛА в Татарстані — СБУ

Вдруге за останній тиждень українські дрони завдали потужного удару по терміналу зберігання «шахедів» у російському Татарстані. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомила Служба безпеки України.

📢 «Далекобійні дрони Центру спецоперацій ‘А’ СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання ‘шахеди’, а також іноземні комплектуючі до них», – йдеться в офіційному повідомленні спецслужби.

У СБУ уточнили, що мова йде про склад у населеному пункті Кзил-Юл, розташованому за 1300 км від українського кордону. Зафіксовані місцевими мешканцями відео підтвердили влучання у ціль: у приміщеннях об’єкта видно осередки займання.

Також СБУ повідомила, що продовжує ряд важливих спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу на росії.

📢 «Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для ‘шахедного’ терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть й надалі», – підкреслили в СБУ, наголосивши, що це лише частина дієвих «санкцій» проти російської агресії.

Нагадаємо, 9 серпня безпілотники вже атакували цей же термінал у Татарстані. Тоді очевидці поширили у мережі яскраві відео моментів влучання.

Сьогодні також стало відомо про знищення в Криму потужного радара ТРЛК-10 «Скала-М». У Силах спецоперацій ЗСУ повідомили, що це суттєво знизить можливості противника застосовувати авіацію.

☝️ Також нагадаємо, що Сили оборони України здійснили атаку безпілотними літальними апаратами на Оренбурзький гелієвий завод, що входить до військово-промислового комплексу (ВПК) рф.