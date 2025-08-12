Дрони України атакували Оренбурзький гелієвий завод на росії

Сили оборони України здійснили атаку безпілотними літальними апаратами на Оренбурзький гелієвий завод, що входить до військово-промислового комплексу (ВПК) рф. Про це 11 серпня повідомив представник Головного управління розвідки в коментарі LIGA.net.

За його словами, після прольоту дронів та вибухів на території підприємства місцева влада перекрила частину траси М-5 «Урал» о 20:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Обмеження стосувалися ділянки біля населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі, де розташовано завод.

☝️ Однак, приблизно за пів години, як повідомили місцеві пабліки, рух трасою довжиною 48 км було відновлено.

ℹ️ Оренбурзький гелієвий завод — одне з ключових підприємств рф з виробництва гелію. Потужність виробництва становить близько 15 мільярдів кубометрів природного газу на рік. Гелій широко застосовується у ракетобудуванні, авіації та космічній галузі.

Варто зазначити, що цей об’єкт розташований приблизно за 1200 кілометрів від лінії фронту по прямій.

🔹 У той же день, 11 серпня, дрони атакували також Арзамас у Нижегородській області та російську столицю — москву. Спершу повідомлялося, що в Арзамасі було уражено приладобудівний завод, однак пізніше джерела в СБУ уточнили, що ціллю став завод, який виготовляє деталі для ракет Х-32 і Х-101.

🔹 Напередодні, 10 серпня, Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по Саратовському нафтопереробному заводу.

🔹 У ніч на 24 липня в російському місті Адлер стався вибух на території нафтобази «Лукойл-Югнефтепродукт», яка забезпечує пальним міжнародний аеропорт Сочі.