Повітряні сили відбили масштабну атаку: збито 58 дронів рф

Сили ППО України у ніч на 21 жовтня знешкодили 58 із 98 ворожих безпілотників, які атакували українську територію. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у понеділок, 21 жовтня.

За даними військових, з 19:00 20 жовтня противник здійснив масований повітряний напад, використавши дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Брянської області рф, чотири зенітні керовані ракети С-300 з Курської області, а також 98 ударних безпілотників типів «Shahed», «Гербера» та інших.

Запуски дронів відбувалися з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також Чауда і Гвардійське на тимчасово окупованій території Криму.

📢 «Близько 70 із запущених апаратів становили ‘шахеди’», — уточнили у Повітряних силах.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи (МВГ), підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та систем безпілотних апаратів.

Станом на 08:30 ППО України знищила або подавила 58 ударних дронів. Переважно ударні ворожі БпЛА типів «Shahed» і «Гербера» на півночі, півдні та сході країни.

☝️ Повідомляється про влучання ракет і 37 ударних безпілотників у десятьох різних локаціях, а також падіння уламків на двох інших. Повітряна атака на момент ранкового зведення ще тривала — у небі перебували кілька ворожих БпЛА.

📢 «Атака триває, у повітряному просторі фіксуються ще декілька безпілотників противника», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські КАБи завдали ударів по Харкову: унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків у Індустріальному районі, дев’ятеро людей дістали поранення.