Повідомлено про підозру шістьом колаборантам з Луганщини за роботу в окупаційних «судах і поліції»

Денис Молотов
Денис Молотов
Служба безпеки України встановила ще шістьох колаборантів Луганщини, які працюють у незаконних «судових» і «правоохоронних» структурах, створених окупаційною адміністрацією рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Усім фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Згідно із законом, їм може загрожувати до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Серед підозрюваних — дві жінки, які працевлаштувалися в «Новопсковському районному суді лнр», створеному окупантами у селищі Айдар Старобільського району. Одна з них, колишня слідча поліції, у жовтні 2023 року стала «помічником судді». Друга, колишня прокурорка, обіймає посаду «консультанта суду».

Повідомлено про підозру шістьом колаборантам з Луганщини за роботу в окупаційних «судах і поліції» Ще одна мешканка Сватівщини служить у так званому «мвс рф Білокуракинський», де очолює відділ з питань міграції. Вона займається примусовою видачею російських паспортів місцевим жителям і нав’язує громадянство рф неповнолітнім мешканцям району.

Окрім цього, колишній працівник міліції з Перевальська нині обіймає «посаду» керівника «гібдд» у т.зв. «мвс рф Алчевський». Двоє інших зловмисників працюють у «російській поліції» на тимчасово окупованій території Кремінній.

📢 «Усім фігурантам, за добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна», – повідомили у Службі безпеки України.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також раніше було повідомлено, що Служба безпеки України передала до суду обвинувальні матеріали щодо двох мешканців Луганщини, які добровільно співпрацюють з окупаційною адміністрацією.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

