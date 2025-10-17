Викрито двох колаборантів на Луганщині із псевдопарламенту окупантів

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні матеріали щодо двох мешканців Луганщини, які добровільно співпрацюють з окупаційною адміністрацією. Ці колаборанти входять до складу так званого «народного совета лнр» і виконують функції у підконтрольних кремлю структурах. Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

📢 «Обвинувачені вперше отримали “депутатські мандати” у 2018 році, а у 2023-му після псевдовиборів стали “депутатами” луганського “парламенту” від путінської партії “єдіная росія” й наразі керують у ньому “комітетами”», — повідомили в СБУ.

Зазначається, що псевдодепутати активно підтримують усі «закони лнр», підготовлені російськими кураторами для легітимізації окупації Луганщини.

За даними слідства, один із колаборантів із 2015 року очолював «блогер-центр» при «інформагенції лнр» «Істок», яка займалася поширенням кремлівської пропаганди та нав’язуванням російської ідентичності мешканцям тимчасово окупованої частини області.

Інша фігурантка справи — «ректорка» незаконного вищого навчального закладу, створеного угрупованням «лнр». З 2023 року цей псевдовиш підпорядкований Міністерству освіти рф.

☝️ Під керівництвом зрадниці навчальний заклад переведено на російські стандарти освіти, а навчальний процес повністю інтегровано в систему держави-агресора.

Обидва підозрювані обвинувачуються у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 КК України (добровільне обрання громадянина України до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території).

Крім того, «ректорку» додатково обвинувачено за ч. 3 ст. 111-1 КК України — впровадження стандартів держави-агресора у сфері освіти.

⚠️ Підозрюваних оголошено в розшук.

Розслідування здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України передала до суду обвинувальні матеріали проти двох колаборантів «лнр». Вони послідовно очолювали так зване «міністерство інфраструктури та транспорту» в окупаційному «уряді» квазіреспубліки.