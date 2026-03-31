Потужні вибухи на стратегічному заводі в Татарстані: відео

31 березня 2026 року вдень у місті Нижньокамськ (Татарстан, російська федерація), що знаходиться приблизно за 1200 км від України, пролунали потужні вибухи на території одного з найбільших нафтохімічних підприємств на росії — заводу «Нижнекамскнефтехим». Про це повідомили місцеві росЗМІ, моніторингові Телеграм-канали та користувачі соцмереж.

Внаслідок інциденту виникла масштабна пожежа, постраждало російське народонаселення, а місцеві жителі повідомляли про вибухи такої сили, що повилітали вікна в радіусі 7–10 км.

Перші повідомлення про вибухи з’явилися в російських соціальних мережах близько 13:30 за київським часом. Згодом Telegram-канал Exilenova+ уточнив, що інцидент стався саме на території заводу «Нижнекамскнефтехим».

У місті почалася потужна пожежа, а сигнали повітряної тривоги пролунали лише о 13:54 — через 15 хвилин після перших вибухів, які зафіксували о 13:39.

▶️ Що відомо про наслідки

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв підтвердив факт вибуху на підприємстві:

📢 «На території Нижнекамскнефтехима ведеться локалізація вогнища займання. До роботи залучено служби оперативного реагування. Співробітники підприємства, які не задіяні в ліквідації події, переміщені на безпечну відстань», – йдеться у повідомленні пресслужби раїсу Татарстану.

За його словами, на місце прибули пожежники, частину працівників евакуювали. Проводяться заміри якості повітря — наразі загрози мешканцям та екологічній обстановці не зафіксовано.

📢 «Фахівцями акредитованих лабораторій ведеться моніторинг якості атмосферного повітря, загрози мешканцям та екологічній обстановці не зафіксовано», – додав Бєляєв, не вказавши причин вибуху.

Пізніше мер повідомив, що внаслідок вибуху постраждали 13 осіб, з них семеро госпіталізовано. Місцеві російські пабліки пишуть про шістьох постраждалих і пожежу площею близько 1500 квадратних метрів. Деякі місцеві жителі стверджують, що вибух був настільки потужним, що винесло вікна в будинках на відстані до 10 км.

В аеропорту Нижньокамська тимчасово обмежили прийом і випуск повітряних суден для забезпечення безпеки польотів.

▶️ Причини інциденту: дрони чи технічний збій?

Офіційна влада Татарстану поки що не називає точної причини вибуху, говорячи лише про «збій в обладнанні». Водночас українські моніторингові канали та частина російських пабліків не виключають ураження підприємства ударними безпілотниками.

За даними каналу КіберБорошно, пожежа виникла на промзоні №1 Нижнекамскнефтехима, зокрема в районі установки виділення та сушки каучуку (вузол дегазації крихти каучуку). Наразі немає остаточних підтверджених даних, чи це був удар дронів, чи техногенна аварія.

📢 «На цей момент відсутні підтверджені дані щодо причин займання – чи йдеться про ураження, чи про технічний інцидент. З огляду на функціональне значення вузла, у разі значного пошкодження можливе порушення одного з ключових етапів підготовки каучуку перед подальшим транспортуванням», – говориться в повідомленні каналу.

▶️ Стратегічне значення заводу

«Нижнекамскнефтехим» — одне з найбільших нафтохімічних підприємств на росії, яке входить до холдингу СИБУР. Завод є найбільшим виробником галобутилкаучуку в росії, який використовується для виготовлення міцних вантажних шин. Крім того, підприємство виробляє антифриз, який є єдиним сертифікованим для постачання в армію рф.

Через свою стратегічну важливість для військово-промислового комплексу росії завод перебуває під санкціями України та Європейського Союзу (ембарго на ввезення каучуку).

Це вже не перший інцидент на цьому підприємстві. У листопаді 2025 року на «Нижнекамскнефтехимі» також спалахнула потужна пожежа невідомого походження.

💥 Останні вибухові події

Напередодні, 30 березня, безпілотники атакували хімічний завод «КуйбишевАзот» у Тольятті (Самарська область). Тоді жертв не було, але підприємство тимчасово зупинило роботу.

Інцидент у Нижньокамську став черговим серйозним ударом по російській нафтохімічній галузі, яка активно працює на забезпечення потреб російської армії. Наразі триває ліквідація пожежі, евакуація працівників і моніторинг екологічної ситуації. Інформація щодо точної причини вибуху та остаточної кількості постраждалих продовжує уточнюватися.

Українські військові 22–23 березня завдали уражень по ключових об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури росії.

⚠️ Інформація та відео моніторингового OSINT-каналу Exilenova+: