Субота, 25 Жовтня, 2025
Потужна атака по енергетиці рф у Волгоградській області

Денис Молотов
Денис Молотов
Потужна атака по енергетиці рф у Волгоградській області

У Волгоградській області на росії зазнала атаки підстанція «Балашовська». Про це 25 жовтня повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, Балашовська підстанція є ключовим елементом Південної енергосистеми росії. Вона забезпечує живленням Волгоградський військовий округ, об’єкти Міністерства оборони рф та важливі транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов-Воронеж.

📢 «Це ключовий об’єкт Південної енергосистеми рф, яка живить Волгоградський військовий округ, об’єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузли на напрямку Саратов-Воронеж», — зазначив Коваленко.

☝️ Нагадаємо, що 21 жовтня у двох регіонах на росії вже фіксувалися схожі інциденти. У Брянській області, у місті Трубчевськ, безпілотники влучили у місцеву підстанцію, а в Смоленську під ударом опинилася ТЕЦ.

Крім того, 5 жовтня у місті Клинці Брянської області також була атакована теплова електроцентраль, після чого на об’єкті виникла масштабна пожежа.

