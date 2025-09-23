Вівторок, 23 Вересня, 2025
Підтримка ветеранів та дітей на Луганщині: нові напрямки співпраці з Литвою

Денис Молотов
Денис Молотов
Підтримка ветеранів та дітей на Луганщині: нові напрямки співпраці з Литвою

22 вересня голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

У заході також взяв участь почесний консул Литви в Луганській області Робертас Габулас.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку співробітництва у низці ключових сфер. Зокрема, охорони здоров’я, освіти та культури, а також питань соціальної підтримки.

📢 «Обговорили питання підтримки ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, організації відпочинку дітей та розвиток співпраці між навчальними закладами», – зазначили у Луганській ОВА.

Крім того, окрему увагу приділили розвитку міжмуніципального партнерства, що дозволить посилити міжнародний гуманітарний вимір у регіоні та сприятиме обміну досвідом у соціальній сфері.

☝️ Голова облдержадміністрації підкреслив, що співпраця з литовськими партнерами є надзвичайно важливою для посилення гуманітарного та освітнього потенціалу Луганської області.

Зустріч із представниками Посольства Литовської Республіки організовано у межах роботи Регіонального офісу міжнародного співробітництва Луганської області. Він координує проєкти з розвитку соціальних та освітніх ініціатив.

Підтримка ветеранів та дітей на Луганщині: нові напрямки співпраці з Литвою

Відтепер очікується подальше поглиблення співпраці у напрямках, пов’язаних із соціальною підтримкою, освітою та культурою. Це має сприяти покращенню умов життя ветеранів, ВПО та дітей з тимчасово окупованої Луганщини.

☝️ Також нагадаємо, що очільник Луганщини Олексій Харченко зустрівся у Києві з новим головою Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ).

