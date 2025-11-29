Понад три мільйони гривень спрямовано на підтримку жителів Станично-Луганської громади

Понад три мільйони гривень спрямовано на виплати жителям Станично-Луганської громади. Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації, уточнивши, що кошти виділені в межах Програми соціального захисту населення на 2024–2025 роки. У межах програми на матеріальну допомогу виділено 677,0 тис. грн.

📊 Зокрема:

дві особи з тяжкими захворюваннями отримали 20,0 тис. грн;

• чотирьом людям після оперативного втручання виплачено 120,0 тис. грн;

• 80 дітям до 18 років надано 240,0 тис. грн;

• одна особа отримала 15,0 тис. грн на поховання;

• одна дитина з інвалідністю — 8,0 тис. грн;

• 11 осіб з інвалідністю — 84,0 тис. грн;

• шістьом онкологічно хворим людям — 180,0 тис. грн.

✅ Також 25 дітей було охоплено оздоровленням та відпочинком: 16 — за кошти місцевого бюджету, четверо — за державні кошти, п’ятеро — завдяки благодійним організаціям. На закупівлю путівок до табору «Едельвейс» із місцевого бюджету спрямували 296,9 тис. грн.

☑️ До Міжнародного дня осіб з інвалідністю придбано подарункові сертифікати для чотирьох дітей. До новорічних свят закуплено 100 сертифікатів на суму 200,0 тис. грн.

У межах Комплексної програми соціального захисту ветеранів війни на 2025 рік профінансовано 105 звернень на загальну суму 2 061,0 тис. грн.

📊 Зокрема:

43 ветерани отримали одноразову допомогу на суму 1 290,0 тис. грн;

• дев’ять осіб — 270,0 тис. грн на лікування;

• вісім мобілізованих військовослужбовців — 240,0 тис. грн;

• член сім’ї загиблого — 40,0 тис. грн;

• звільнений із полону отримав 50,0 тис. грн.

Крім того, 42 дитини були забезпечені подарунками до Дня захисту дітей, а 43 — до 1 вересня.

Для жителів громади, які є внутрішньо переміщеними особами, продовжують працювати робочі місця адміністраторів ЦНАПу у Києві (вул. Здолбунівська, 3А) та Кропивницькому (вул. Дарвіна, 25, 1-й поверх). Також ВПО можуть отримати юридичні консультації у благодійному фонді «Право на захист».

👉 Також нагадаємо, що у 2025 році у Щастинській громаді реалізували комплекс соціальних програм, спрямованих на підтримку вразливих груп населення.