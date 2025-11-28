Щастинська громада реалізувала низку соціальних програм підтримки

У 2025 році у Щастинській громаді реалізували широкий комплекс місцевих соціальних програм, спрямованих на підтримку вразливих груп населення, внутрішньо переміщених осіб (ВПО), родин із дітьми, ветеранів та мешканців, які потребують додаткової допомоги. Про це поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

✅Підтримка Захисників та Захисниць

📌 У межах Цільової програми соціального захисту вразливих верств населення та ветеранів підтримку отримали кілька категорій громадян. Зокрема, особам, які беруть участь у заходах із забезпечення оборони України, спрямували 1 240 000 грн. Учасники бойових дій одержали 212 000 грн, а до Дня захисників і захисниць України — ще 246 000 грн. Також допомогу надали членам сімей зниклих безвісти та військовополонених — 60 000 грн, а військовослужбовцям, які проходять лікування після травм чи поранень, — 20 000 грн.

✅Допомога на дітей

📌 Окремо передбачена Програма одноразової грошової допомоги на дітей, народжених під час повномасштабного вторгнення рф. У межах цього напряму жителям громади виділили 400 000 грн.

✅Підтримка ВПО

📌 За Програмою соціального захисту внутрішньо переміщених осіб дорослим віком від 18 років нараховано 1 000 000 грн, дітям до 18 років — 675 000 грн, а людям з інвалідністю — 210 000 грн. Крім того, особам, які хворіють на онкологічні захворювання, надали 240 000 грн допомоги.

✅Підтримка дітей-сиріт

📌 У рамках Соціальної програми підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Дня усиновлення виділили 150 000 грн. Також для дітей підготували подарунки до Дня знань, Дня захисту дітей і Дня Святого Миколая.

✅Забезпечення відпочинку та оздоровлення

📌 Значна увага була приділена й оздоровленню молоді. За Програмою організаційного та фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей Щастинської міської територіальної громади на 2025 рік у дитячих таборах побували 74 дитини, на що спрямували 1 508 976 грн.

✅Працевлаштування

📌 У громаді також діє Програма працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на 2025–2026 роки, покликана підтримати економічну стабільність і адаптацію переселенців.

Більш детальна інформація, включно з повними текстами програм, оприлюднена на офіційному сайті громади за посиланням.

