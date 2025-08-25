Понеділок, 25 Серпня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Понад 20 млн грн виділено громадами Сватівського району на підтримку захисників та їхніх родин

Денис Молотов
Денис Молотов
Понад 20 млн грн виділено громадами Сватівського району на підтримку захисників та їхніх родин

У громадах Сватівського району Луганщини активно впроваджуються програми підтримки ветеранів, військовослужбовців, їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць України. За інформацією місцевих військових адміністрацій, ці ініціативи спрямовані не лише на матеріальну допомогу, а й на соціальний супровід, реабілітацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в понеділок, 25 серпня.

📊 Загалом у районі діє вісім програм на суму понад 20 мільйонів гривень. З них понад 9 мільйонів уже виділено з місцевих бюджетів. Лише цього року фінансову допомогу отримали 334 людини на суму близько 5 мільйонів гривень.

Важливу роль у наданні підтримки відіграють хаби для ветеранів та їхніх родин, що функціонують у Києві, Ірпені, Житомирі, Броварах, Харкові, а також КУ «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської СТГ. Крім того, передбачена можливість дистанційного обслуговування.

Для зручності ветеранів у Центрах надання адміністративних послуг у Житомирі, Броварах, Івано-Франківську, Дніпрі та Хмельницькому працює послуга «єдиного вікна». Це значно спрощує доступ до необхідних сервісів.

✅ Окремим напрямом є робота з дітьми військових. У рамках літньої оздоровчої кампанії організовано відпочинок для 59 дітей учасників бойових дій, а також для восьми дітей загиблих Захисників України.

Соціальна складова підтримки

Програми передбачають не лише фінансову допомогу, а й комплекс заходів соціальної профілактики. Також консультування та допомогу у вирішенні побутових і юридичних питань. Працівники хабів і соціальних служб супроводжують ветеранів під час оформлення документів, консультують із питань пенсійного забезпечення та зайнятості. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці, відновленню внутрішніх ресурсів і формуванню життєстійкості.

У громадах району облаштовуються «Куточки пошани та пам’яті», проводяться зустрічі з ветеранами в школах, організовуються флешмоби та заходи до державних свят. Такі ініціативи допомагають зберігати історичну пам’ять і виховувати у молодого покоління повагу до військових.

Для забезпечення якісної реабілітації ветеранів налагоджена співпраця з низкою медичних та реабілітаційних установ. Серед них — «Попаснянський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Лелека», Центр надання соціальних послуг Новопсковської громади, Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня та Рубіжанська центральна міська лікарня.

☝️ Також нагадаємо, що у Лисичанській громаді у 2025 році стартувала нова програма фінансової підтримки мешканців, які вимушені шукати роботу в інших містах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повітряні сили повідомили про загибель пілота МіГ-29

ВАЖЛИВО

росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураження

ВІЙНА

путін побачив «світло у кінці тунелю»

ПОДІЇ

У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідки

ВІЙНА

Лисичанська громада виплачуватиме допомогу ВПО при працевлаштуванні

ЛУГАНЩИНА

США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

ВАЖЛИВО

Нічна атака дронами по Чугуївській громаді: зруйновані склади

ВІЙНА

Зеленський та глава уряду Нідерландів обговорили тиск на рф

ВЛАДА

Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК

ПОДІЇ

Тюнінг зовнішнього вигляду мопеда Дельта

СУСПІЛЬСТВО

На росії планують суттєво збільшити виробництво «шахедів»

ВІЙНА

Засідання профільної групи при Луганській ОВА з виконання Нацстратегії безбар’єрності

ЛУГАНЩИНА

Ворог зосередив атаки на Покровському напрямку, але вдень бої тривають також на інших напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: У ході зустрічі Трамп попросив Урсулу фон дер Ляйен вийти, щоб «поговорити тільки з лідерами»

СТОПФЕЙК

Відсутність Польщі на переговорах у Вашингтоні спричинила суперечку

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"