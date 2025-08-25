Понад 20 млн грн виділено громадами Сватівського району на підтримку захисників та їхніх родин

У громадах Сватівського району Луганщини активно впроваджуються програми підтримки ветеранів, військовослужбовців, їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць України. За інформацією місцевих військових адміністрацій, ці ініціативи спрямовані не лише на матеріальну допомогу, а й на соціальний супровід, реабілітацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в понеділок, 25 серпня.

📊 Загалом у районі діє вісім програм на суму понад 20 мільйонів гривень. З них понад 9 мільйонів уже виділено з місцевих бюджетів. Лише цього року фінансову допомогу отримали 334 людини на суму близько 5 мільйонів гривень.

Важливу роль у наданні підтримки відіграють хаби для ветеранів та їхніх родин, що функціонують у Києві, Ірпені, Житомирі, Броварах, Харкові, а також КУ «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської СТГ. Крім того, передбачена можливість дистанційного обслуговування.

Для зручності ветеранів у Центрах надання адміністративних послуг у Житомирі, Броварах, Івано-Франківську, Дніпрі та Хмельницькому працює послуга «єдиного вікна». Це значно спрощує доступ до необхідних сервісів.

✅ Окремим напрямом є робота з дітьми військових. У рамках літньої оздоровчої кампанії організовано відпочинок для 59 дітей учасників бойових дій, а також для восьми дітей загиблих Захисників України.

Соціальна складова підтримки

Програми передбачають не лише фінансову допомогу, а й комплекс заходів соціальної профілактики. Також консультування та допомогу у вирішенні побутових і юридичних питань. Працівники хабів і соціальних служб супроводжують ветеранів під час оформлення документів, консультують із питань пенсійного забезпечення та зайнятості. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці, відновленню внутрішніх ресурсів і формуванню життєстійкості.

У громадах району облаштовуються «Куточки пошани та пам’яті», проводяться зустрічі з ветеранами в школах, організовуються флешмоби та заходи до державних свят. Такі ініціативи допомагають зберігати історичну пам’ять і виховувати у молодого покоління повагу до військових.

Для забезпечення якісної реабілітації ветеранів налагоджена співпраця з низкою медичних та реабілітаційних установ. Серед них — «Попаснянський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Лелека», Центр надання соціальних послуг Новопсковської громади, Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня та Рубіжанська центральна міська лікарня.

1 з 3

☝️ Також нагадаємо, що у Лисичанській громаді у 2025 році стартувала нова програма фінансової підтримки мешканців, які вимушені шукати роботу в інших містах.