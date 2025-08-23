Неділя, 24 Серпня, 2025
ЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Лисичанська громада виплачуватиме допомогу ВПО при працевлаштуванні

Денис Молотов
Денис Молотов
Лисичанська громада виплачуватиме допомогу ВПО при працевлаштуванні

У Лисичанській громаді у 2025 році стартувала нова програма фінансової підтримки мешканців, які вимушені шукати роботу в інших містах. Як повідомили на сайті Луганської обласної військової адміністрації 22 серпня, йдеться про одноразову допомогу, що має компенсувати транспортні витрати на переїзд до місця роботи та частково покрити оренду житла.

Програма адресована окремим категоріям жителів громади. На підтримку можуть розраховувати ветерани війни, члени їхніх сімей, а також родини загиблих або померлих ветеранів. Крім цього, допомогу надаватимуть малозабезпеченим сім’ям та випускникам закладів професійної й фахової передвищої освіти.

Обов’язковою умовою є перебування на обліку в Луганському обласному центрі зайнятості як безробітного. Це означає, що претендувати на виплати зможуть лише ті, хто офіційно зареєстрував свій статус і шукає роботу за допомогою служби зайнятості.

Розмір допомоги залежить від напряму витрат.

  • На транспортні витрати передбачено від 2 000 до 6 500 гривень.
  • Для оренди житла компенсація становить від 5 000 до 10 000 гривень на місяць.

Таким чином, мешканці Лисичанської громади, які отримають роботу в іншому місті, зможуть легше адаптуватися до нових умов життя. Виплати мають полегшити переїзд, зняти фінансовий тягар на перший час та допомогти зосередитися на професійній діяльності, а не на пошуку коштів для оренди житла чи транспорту.

Повний порядок отримання допомоги, а також перелік документів, які необхідно подати, доступний за офіційним 👉 посиланням.

☎️ Для додаткових роз’яснень передбачені телефонні консультації. Жителі громади можуть звертатися за номерами 095 510 54 39 та 095 655 86 06.

Запровадження такої підтримки має важливе значення, адже через воєнні дії багато мешканців Лисичанської громади втратили роботу та змушені шукати нові можливості для працевлаштування далеко від дому.

☝️ Також нагадаємо, що мешканці Луганської області, які втратили роботу через війну та готові працевлаштуватися в інших містах, отримають фінансову допомогу. Загальна сума передбачених коштів становить 38,41 млн грн.

