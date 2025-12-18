Понад 180 тисяч споживачів без світла після нічних ударів рф

У ніч на четвер російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у п’яти областях України, внаслідок чого без електропостачання залишилися понад 180 тисяч споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики України у середу, 18 грудня.

📢 «Вночі росія атакувала Миколаївську, Запорізьку, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак без електропостачання залишилися понад 180 тисяч споживачів. Більшу частину з них уже заживлено завдяки цілодобовій роботі енергетиків», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно, а фахівці працюють у посиленому режимі для якнайшвидшого повернення електропостачання всім абонентам.

☝️ Окремо в Міненерго зазначили, що через попередні масовані атаки рф на Одещині станом на тепер знеструмленими залишаються понад 12 тисяч споживачів. Відновлення мереж у регіоні здійснюється у цілодобовому режимі.

Також у міністерстві нагадали, що в Україні продовжують діяти графіки відключень для населення, а для промисловості та бізнесу застосовуються обмеження потужностей.

📢 «Енергосистема наразі балансується за рахунок усієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень по регіонах. Через щоденні обстріли та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень наразі неможливе», — наголосили у Міненерго.

☝️ Нагадаємо, 17 грудня в Одеській області було оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Вона виникла після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру регіону, яка сталася 13–14 грудня.

👉 Також у ніч на вівторок, 16 грудня, Одеська область вкотре зазнала атаки російських ударних безпілотників. Вогонь спалахнув на території підприємства, де загорівся склад із побутовою технікою — бойлерами та обігрівачами.