Понеділок, 20 Жовтня, 2025
Помер лідер гурту Green Grey Андрій «Дизель» Яценко

Денис Молотов
Помер лідер гурту Green Grey Андрій «Дизель» Яценко

В Україні у віці 55 років раптово помер Андрій “Дизель” Яценко, лідер і засновник культового українського рок-гурту Green Grey. Про смерть музиканта повідомив продюсер і засновник гурту Вхід у Змінному Взутті Олександр Стьоганов у Facebook у понеділок, 20 жовтня.

Інформацію про смерть підтвердили й інші учасники Green Grey, змінивши обкладинку своєї сторінки на фото зі свічкою. На сторінці самого Яценка у Facebook також з’явилося його фото з чорною стрічкою в правому кутку.

Причину смерті музиканта поки не розголошують.

За інформацією ЗМІ, через десять днів гурт Green Grey мав розпочати всеукраїнський тур «Під дощем», перший концерт якого був запланований у Києві.

ℹ️ Андрій Яценко, відомий під сценічним ім’ям “Дизель”, народився 25 грудня 1970 року. Він був одним із засновників та незмінним лідером гурту Green Grey. За роки творчості колектив неодноразово змінював стиль, мову пісень і склад, залишаючись впливовим явищем в українській рок-культурі.

Серед найвідоміших хітів гурту — Под дождем, Мазафака, Эмигрант, Стереосистема, Тот день.

Після початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році Яценко підписав контракт із батальйоном Мрія у складі ЗСУ. Він активно займався волонтерською діяльністю, організовував благодійні аукціони та продавав власні речі, щоб підтримати українських військових.

☝️ Його колеги та шанувальники називали «Дизеля» людиною, яка жила музикою і вірила в перемогу України.

Нагадаємо, раніше у віці 48 років помер басист і один із засновників американського гурту Limp Bizkit Сем Ріверс, а також у 74 роки — гітарист і вокаліст легендарного гурту Kiss Пол Деніел “Ейс” Фрейлі.

👉 Також раніше у Києві попрощалися з військовослужбовцем, українським телеведучим та шоуменом Максимом Неліпою.

