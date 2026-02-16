Норвегія та Німеччина уклали історичну оборонну угоду

Норвезький та німецький міністри оборони — Торе Сандвік і Борис Пісторіус — підписали історичну двосторонню угоду на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Ще минулого літа прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Сторе та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосили про намір сформувати новий двосторонній оборонний механізм. Нинішня угода стала практичним кроком до його реалізації.

📢 «Це природний розвиток у змінному безпековому середовищі. Ми прагнемо створити рамки, що охоплюють повний спектр двосторонньої оборонної співпраці», — наголосив Сандвік.

Він підкреслив, що країни об’єднані спільними безпековими інтересами, мають потужне промислове партнерство та спільну відповідальність за зміцнення НАТО і європейської безпеки.

🔹 Ключові напрями угоди

Документ охоплює всі основні галузі оборони, зокрема:

космічне спостереження, системи наведення та військові комунікації;

морську безпеку й спільні операції в Північній Атлантиці та Північному морі;

сухопутні операції із застосуванням комбінованих сил;

механізми швидкого підсилення військ;

розвиток оборонної промисловості.

⚓ Зміцнення морської співпраці

Центральним елементом партнерства є спільна робота над озброєннями — підводними човнами, ракетами та бронетехнікою.

Парламент Норвегії схвалив закупівлю двох додаткових підводних човнів, довівши їхню загальну кількість до шести. Після завершення постачань Норвегія та Німеччина матимуть по шість однотипних субмарин, що значно підвищить сумісність флотів.

Країни також спільно розробляють ракету нового покоління дальньої дії 3SM (Super Sonic Strike Missile), яка має посилити морський компонент стримування.

Поглиблення співпраці стосується і сухопутних військ. Норвезькі сили закуповують німецькі основні бойові танки Leopard 2A8, що посилює інтеграцію армій обох держав.

За словами Сандвіка, основні бойові танки є базовою бойовою системою армії, а модернізація сухопутних військ Німеччини відкриває можливості для обміну досвідом щодо тактики, навчань і технологій.

Норвегія та Німеччина також співпрацюють у межах німецько-очолюваної багатонаціональної бригади НАТО у Литві в рамках посиленої передової присутності Альянсу.

🛰 Промислова та космічна взаємодія

Минулого року Норвегія стала другим найбільшим імпортером оборонної продукції після України, закупивши обладнання приблизно на €1,4 млрд. Це стимулює внутрішню промисловість та підтримує робочі місця.

Зокрема, норвезька компанія RITEK у Тренделазі збере 37 із 54 замовлених танків Leopard 2, вироблених німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann.

Окремим напрямом є спільні космічні технологічні проєкти, що передбачають розвиток супутникових систем і засобів спостереження.

На тлі зростання загроз у Європі Норвегія не виключає різних сценаріїв розвитку подій на Крайній Півночі. Водночас у межах механізму PURL — програми закупівлі американського озброєння для України — серед лідерів називають Німеччину, Нідерланди та Норвегію.

👉 Також стало відомо, що диктатор на росії володимир путін переміщує ядерні ракети ближче до кордонів Європейського Союзу через територію Білорусі.