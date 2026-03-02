Плани США удару по Ірану змінили в останній момент – ЗМІ

Удари по Ірану з боку США та Ізраїлю спочатку планувалися на тиждень раніше, однак операцію перенесли через низку розвідувальних і оперативних причин. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та ізраїльських посадовців.

За даними джерел, після другого раунду переговорів між США та Іраном, який відбувся 17 лютого в Женеві, військові планувальники обох країн готувалися до атаки вже у суботу, 21 лютого. Втім згодом рішення змінили.

Американські та ізраїльські чиновники пояснили, що удари по Ірану довелося відкласти, зокрема, через несприятливі погодні умови в регіоні. Водночас інше джерело зазначило, що ключову роль відіграла американська сторона, якій знадобився додатковий час для кращої координації з Армією оборони Ізраїлю.

Один з ізраїльських посадовців розповів, що консультації у Женеві також мали на меті виграти час для визначення нової дати атаки та водночас переконати іранську сторону, що Вашингтон робить ставку на дипломатію.

Інший ізраїльський чиновник наголосив, що нову дату операції визначили з тактичних і оперативних міркувань, а самі переговори були щирими. Джерела у США також заперечили припущення, що дипломатичний процес був лише прикриттям.

Під час перемовин у Женеві спецпредставники президента США — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — передали Тегерану фінальну пропозицію. Вона передбачала 10-річний мораторій на збагачення урану Іраном із подальшим відновленням потужностей у символічних обсягах.

Крім того, США запропонували Ірану безкоштовні поставки ядерного палива для цивільних потреб. Однак іранська сторона відхилила ці умови. Після доповіді Кушнера та Віткоффа президент США Дональд Трамп дав старт операції проти Тегерана.

☝️ Раніше Дональд Трамп заявляв, що має трьох кандидатів на роль нового глави Ірану. Також він вважає, що бойові дії проти Ірану можуть тривати впродовж приблизно чотирьох тижнів.