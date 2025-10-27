Ворог обстріляв критичну інфраструктуру на Чернігівщині: є пошкодження

Унаслідок чергового обстрілу Чернігівщини російські війська пошкодили важливий енергетичний об’єкт у Корюківському районі. Про це повідомила пресслужба Чернігівобленерго в понеділок, 27 жовтня.

📢 «Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки», — звернулися в компанії до споживачів.

Енергетики зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

У Сновській міській раді підтвердили, що росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури громади.

📢 «Ворог продовжує атакувати об’єкти критичної інфраструктури і випробовувати нас на міцність. Сьогодні на території Сновщини сталося декілька ворожих прильотів», — йдеться в повідомленні.

☝️ За даними енергетиків, станом на ранок 27 жовтня внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах без електропостачання залишилися споживачі в кількох регіонах, серед них Сумська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Раніше повідомлялося, що в Чернігові двоє людей постраждали через падіння російського безпілотника поблизу житлового будинку.

⚡ Енергетики Чернігівщини запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання після обстрілу, проте головним залишається питання безпеки працівників і мешканців громади.

👉 Також нагадаємо, що увечері 26 жовтня російські військові здійснили серію атак дронами в районі Запоріжжя. Зафіксовано щонайменше п’ять ударів, унаслідок яких понад 1700 домогосподарств залишилися без електропостачання.