Після провалу Будапештського меморандуму: Україна формує нові безпекові домовленості

Україна активізувала роботу над новим форматом міжнародних безпекових гарантій, враховуючи досвід та помилки Будапештського меморандуму. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після координаційної зустрічі з радниками з національної безпеки ключових партнерів.

До консультацій долучилися представники Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, Фінляндії, а також ЄС і НАТО. За словами Єрмака, головна мета — виробити дієвий механізм, який унеможливить повторення російської агресії та гарантуватиме чітку реакцію міжнародної спільноти у випадку затягування війни або зриву мирних переговорів.

📢 «Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни. Ми вдячні президенту Трампу, всім в Америці, всім в Європі за підтримку. Відповідні кроки мають зробити росіяни — або відчути додатковий, дійсно болісний тиск світу», — наголосив Андрій Єрмак.

Керівник ОП також повідомив, що сторони домовилися про щоденну координацію позицій для прискорення процесу напрацювання гарантій.

Нагадаємо

Наприкінці серпня у Білому домі вже відбулася масштабна стратегічна зустріч за участю шостого президента України, лідерів США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Фінляндії, а також керівництва Європейської комісії та НАТО. Головна тема — створення довгострокових механізмів безпеки для України.

Дональд Трамп під час переговорів підтвердив готовність США брати участь у формуванні таких гарантій, однак наголосив на потребі більшого залучення європейських партнерів. При цьому він виключив можливість відправки американських військових на територію України.

Сьогодні також стало відомо, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала альтернативний формат допомоги Україні. Її ініціатива не передбачає вступу країни до НАТО, проте має на меті посилити українську безпеку у воєнних умовах і створити додаткові гарантії стабільності.

👉 Також повідомлялось, що Сполучені Штати Америки мають намір обмежитися мінімальною участю у питаннях, які стосуються гарантій безпеки України.