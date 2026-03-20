Храм Гробу Господнього можуть не відкрити навіть на Великдень

Храм Гробу Господнього закритий у Єрусалимі вже майже три тижні — з 28 лютого там не проводять богослужінь, а вірянам заборонено відвідувати святиню. Про це повідомляє католицький портал Aleteia.

Причиною такого рішення стала загострена безпекова ситуація на Близькому Сході. За інформацією поліції Ізраїлю, поблизу храму фіксували падіння уламків, що створює ризики для відвідувачів і духовенства.

☝️ Через постійні загрози та нестабільність доступ до Храму Гробу Господнього обмежили на невизначений термін.

Представники церков наголошують, що навіть під час попередніх воєн, криз або пандемії святиню не закривали настільки надовго. Додаткове занепокоєння викликає той факт, що обмеження припали на період Великого посту, а також існує ризик, що храм залишиться закритим і на Великдень.

У звичайний час у храмі триває безперервна молитва, яку забезпечують три християнські громади — Грецька православна, Вірменська апостольська та Римо-католицька церкви, що спільно управляють святинею.

Наразі тривають переговори з ізраїльською владою щодо можливості часткового відновлення богослужінь під час Страсного тижня. Зокрема, обговорюється варіант дозволу на молитви біля Голгофи та Гробу Господнього.

Окремо порушується питання проведення традиційної церемонії сходження Благодатного вогню у 2026 році, яка є важливою подією для мільйонів вірян.

ℹ️ Для християн Храм Гробу Господнього є центральним місцем віри: тут розташована Голгофа, де був розіп’ятий Ісус Христос, а також гробниця, де, за віруваннями, він був похований і воскрес на третій день.

На цьому тлі Міністерство закордонних справ України повідомляє, що в країнах Близького Сходу перебувають близько 250 тисяч українців. Відомство опрацьовує різні сценарії підтримки громадян, включно з можливістю евакуації.

Наразі через українське посольство в Ізраїлі на виїзд зареєструвалися близько 25 осіб. Дипломати готові організувати евакуаційний рейс, однак для цього потрібна більша кількість заявок.

