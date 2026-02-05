Перший за п’ять місяців: у Абу-Дабі погодили обмін 314 полоненими

На переговорах в Абу-Дабі делегації України та росії за участі Сполучених Штатів домовилися про обмін полоненими у форматі 314 на 314. Про це повідомив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у четвер, 5 лютого.

📢 «Цей результат був досягнутий завдяки детальним і продуктивним мирним переговорам. Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки демонструють, що безперервна дипломатична діяльність дає відчутні результати та сприяє припиненню війни в Україні», — написав він.

☝️ За словами Віткоффа, це перший обмін полоненими в Абу-Дабі за останні п’ять місяців. Він також наголосив, що переговорний процес триватиме, а впродовж найближчих тижнів очікується подальший прогрес.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, в Абу-Дабі проходить другий день переговорів між Україною, США та росією. Консультації відбуваються у тристоронньому форматі, із залученням робочих груп та подальшою синхронізацією позицій сторін.

Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна в Україні може завершитися вже наступного року завдяки активізації дипломатичних зусиль та роботі переговорної команди. Також він анонсував майбутній обмін полоненими з росією.

Останній фактичний обмін відбувся 2 жовтня. Тоді додому повернулися 205 українців — як військові, так і цивільні.