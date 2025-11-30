Неділя, 30 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Перша платна дорога з’явиться в Україні

Денис Молотов
Перша платна дорога з’явиться в Україні

Платна дорога Ковель — Ягодин стане першою в Україні автомобільною магістраллю з оплатою проїзду. Про плани щодо її створення в інтерв’ю ЦТС розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Маршрут мають намір реконструювати та розширити до чотирьох смуг, що дозволить сформувати сучасний транспортний коридор до Польщі, де триває будівництво автобану. Реалізація проєкту запланована у форматі державно-приватного партнерства через значний обсяг інвестицій, необхідних для модернізації дороги.

За словами Деркача, під’їзні шляхи до пунктів пропуску з високим транспортним навантаженням можуть бути платними, оскільки це підвищує інвестиційну привабливість. Він наголосив, що під час планування слід враховувати інтереси бізнесу та прогнозований трафік, щоб визначити економічну доцільність таких інфраструктурних рішень.

Платна дорога Ковель — Ягодин розглядається як пілотний проєкт, який може стати основою для розвитку аналогічних маршрутів. Її додатковою перевагою є наявність залізничного й автомобільного вузла, що робить цей напрям логічним продовженням польського автобану та важливим коридором для міжнародних перевезень.

👉 Нагадаємо, що Польща та Угорщина під’єднали всі свої пункти пропуску до нової системи контролю в’їзду та виїзду Entry/Exit System.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кая Каллас про можливість повернення росії до G8

ВАЖЛИВО

У Сумах росіяни знищили дроном пожежний автомобіль

ВАЖЛИВО

На фронті вже 144 бої: найбільше – на Покровському та Лиманському напрямках

ПОДІЇ

На росії заперечують вплив на «мирний план» Трампа

ПОЛІТИКА

Польща закупить у Швеції три підводні човни A26 Blekinge

ПОДІЇ

Макрон розкритикував «мирний план» США щодо України

ПОЛІТИКА

Маніпуляція свідомістю: підготовка сцени

ЕКСКЛЮЗИВ

Екс-прем’єр Британії повідомив про лікування від раку

СУСПІЛЬСТВО

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Щастинська громада реалізувала низку соціальних програм підтримки

ЛУГАНЩИНА

260 бойових зіткнень за добу, ворог скинув 86 КАБів: Генштаб розповівпро ситуацію на фронті

ВІЙНА

Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

ВАЖЛИВО

У київському магазині п’яний чоловік влаштував погром

КРИМІНАЛ

Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі Києва та п’яти областей

ВАЖЛИВО

Через атаку рф Польща приводила ППО у повну бойову готовність

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ