Перша платна дорога з’явиться в Україні

Платна дорога Ковель — Ягодин стане першою в Україні автомобільною магістраллю з оплатою проїзду. Про плани щодо її створення в інтерв’ю ЦТС розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

Маршрут мають намір реконструювати та розширити до чотирьох смуг, що дозволить сформувати сучасний транспортний коридор до Польщі, де триває будівництво автобану. Реалізація проєкту запланована у форматі державно-приватного партнерства через значний обсяг інвестицій, необхідних для модернізації дороги.

За словами Деркача, під’їзні шляхи до пунктів пропуску з високим транспортним навантаженням можуть бути платними, оскільки це підвищує інвестиційну привабливість. Він наголосив, що під час планування слід враховувати інтереси бізнесу та прогнозований трафік, щоб визначити економічну доцільність таких інфраструктурних рішень.

Платна дорога Ковель — Ягодин розглядається як пілотний проєкт, який може стати основою для розвитку аналогічних маршрутів. Її додатковою перевагою є наявність залізничного й автомобільного вузла, що робить цей напрям логічним продовженням польського автобану та важливим коридором для міжнародних перевезень.

👉 Нагадаємо, що Польща та Угорщина під’єднали всі свої пункти пропуску до нової системи контролю в’їзду та виїзду Entry/Exit System.