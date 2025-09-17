Середа, 17 Вересня, 2025
Перевдягненого путіна помітили на навчаннях «Захід-2025»

Диктатор на росії владімір путін здійснив показово-несподіваний візит на військовий полігон у Нижегородській області в завершальний день масштабних білорусько-російських навчань «Захід-2025». Про це пише The Times.

За даними видання, путін заявив, що навчання мають на меті «відбиття потенційної агресії проти Союзної держави». Він також повідомив, що у маневрах взяли участь близько 100 тисяч військовослужбовців. Водночас офіційний Мінськ раніше озвучував зовсім іншу цифру — лише близько семи тисяч учасників.

Державні пропагандистські медіа на росії поширили кадри, де путін у військовій формі оглядає зразки озброєння та спеціальної техніки на полігоні Муліно, де пройшов головний етап навчань.

📌 Нагадаємо, навчання «Захід-2025» проходили з 12 по 16 вересня і стали черговим етапом військової координації москви та Мінська.

☝️ Також раніше було повідомлено, що Індія вирішила приєднатися до російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025» та направила на них своїх військових.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"