Переговори у Швейцарії: сторони досягли принципової домовленості

У швейцарській Женеві завершилися дводенні тристоронні переговори за участю делегацій України, США та рф. За їхніми підсумками сторони досягли принципової домовленості про проведення наступної зустрічі в межах мирного процесу. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий під час брифінгу, інформує Інтерфакс-Україна в середу, 18 лютого.

За словами представника МЗС, сторони погодилися продовжити консультації, однак деталі майбутньої зустрічі наразі не розголошуються.

📢 «Є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі поки розкривати, зі зрозумілих причин, не будемо», — зазначив Тихий.

Після повернення до Києва українська делегація представить детальний звіт шостому президенту України Володимиру Зеленському щодо перебігу переговорів. Очікується, що згодом буде оприлюднено більше інформації.

У МЗС наголосили, що для України принципово важливою є координація з європейськими партнерами. За словами Тихого, під час переговорів у Женеві європейська сторона перебувала поруч і здійснювала координацію дій.

📢 «Ми координуємося з європейськими партнерами наші дії і це принципова позиція України, що Європа має бути залучена», – сказав він

Київ послідовно відстоює позицію про необхідність залучення Європи до мирного процесу як повноцінного учасника.

Прогрес і розбіжності

За підсумками переговорів шостий президент України Володимир Зеленський заявив про наявність прогресу в обговоренні військових питань, зокрема щодо механізмів моніторингу припинення вогню.

Водночас політичний блок залишається складним. Позиції сторін різняться щодо:

територіальних питань;

статусу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС);

інших ключових аспектів майбутнього врегулювання.

Зі свого боку голова російської переговорної делегації володимир мединський охарактеризував консультації як «важкі, але ділові» та підтвердив підготовку нового раунду переговорів у найближчий час.

Окремо українська сторона висловила сподівання на подальше просування в питанні обміну військовополоненими. Цей аспект залишається одним із ключових гуманітарних напрямів переговорного процесу.

Таким чином, попри збереження суттєвих розбіжностей у політичному блоці, сторони погодилися продовжити діалог.