Перед тренуванням або після: коли краще їсти горіхову пасту

Сергій Фоменко
Коли краще їсти горіхову пасту
Ілюстративне фото

Горіхова паста поживна, зручна, швидко насичує й містить корисні жири. Однак питання залишається відкритим: коли вона працює ефективніше — до тренування чи після? Відповідь залежить від цілей, інтенсивності навантаження та складу самої пасти. У столовій ложці близько 90–100 ккал, переважно з жирів і частково з білка. Саме тому важливо розуміти, як вона впливає на організм у різні фази фізичної активності.

Горіхова паста перед тренуванням: стабільна енергія

Перед фізичним навантаженням організму потрібне джерело енергії, яке не викличе різкого стрибка цукру в крові. Завдяки поєднанню жирів і невеликої кількості білка паста дає поступове вивільнення енергії.

Водночас варто враховувати її щільність. Вона довше перетравлюється, тому ідеальний час приймання — за 60–90 хвилин до тренування. У поєднанні з бананом або цільнозерновим хлібом це створює баланс швидких і повільних джерел енергії.

Багато спортсменів відзначають, що натуральний продукт без доданого цукру працює краще, адже не спричиняє різких коливань глюкози. Якщо плануєте спробувати горіхові пасти у Дніпрі, звертайте увагу на склад: лише перемелені ядра та за потреби дрібка солі — оптимальний варіант для передтренувального перекусу. Особливо добре вона працює перед силовими навантаженнями й тривалим кардіо.

Коли краще утриматися до тренування

Не всім підходить жирний перекус перед активністю. Якщо тренування інтенсивне або з великою кількістю стрибків, надлишок жирів може викликати дискомфорт.

У таких випадках варто пам’ятати:

  1. для ранкових тренувань достатньо невеликої порції — чайної ложки;
  2. за коротких інтервальних сесій краще зробити акцент на вуглеводах;
  3. за чутливого шлунку пасту краще поєднувати з йогуртом.

Ці нюанси допоможуть адаптувати продукт під власні відчуття.

Горіхова паста після тренування: відновлення та ситість

Після фізичного навантаження організм потребує відновлення. Основний акцент — білок і вуглеводи для поповнення глікогену. Горіхова паста не є джерелом повноцінного білка, але вона добре працює як частина відновлювального приймання їжі.

Є кілька стратегій її використання:

  1. У складі смузі. Додайте ложку пасти до протеїнового коктейлю — це підвищить калорійність і продовжить відчуття ситості.
  2. Разом з кашею. Вівсянка з пастою після тренування забезпечує баланс вуглеводів і жирів.
  3. У парі з фруктами. Яблука або ягоди компенсують витрати глікогену, а паста додає енергії.
  4. У складі білкового десерту. Сир або грецький йогурт з ложкою пасти підтримує м’язове відновлення.

Після тренування жири не заважають відновленню, якщо також є білок і помірна кількість вуглеводів. Навпаки, вони допомагають уникнути переїдання пізніше.

Що вибрати: до чи після

Універсальної відповіді немає. Якщо мета — витривалість і стабільна енергія, невелика порція до тренування буде доречною. Якщо ж акцент на відновленні та контролі апетиту — паста краще працює після.

Головне правило — помірність. Столова ложка достатня для більшості завдань. Вибирайте якісні варіанти без цукру та гідрогенізованих жирів, адже саме склад визначає користь.

